Quejas por cortes de luz y agua en algunos barrios de la región

Un vecino de Villa Elvira se comunicó con este diario para hacer saber que en su barrio, se han hecho moneda corriente los cortes de luz y bajas de tensión desde hace tres semanas.

“En mi caso particular llevo 3 semanas aproximadamente con constantes cortes de luz y bajones de tensión, además, ayer vino una tensión tan alta que casi nos quema los electrodomésticos (un vecino se percató y de inmediato verificó el voltaje que era mucho más amplio de lo normal). Vivo en el barrio Villa Elvira, calle 115 entre 95 y 96 número 3194 y sinceramente estoy harto”, remarcó Jorge Peralta

“Ya han habido aproximadamente 20 cortes de luz (en todos hice el reclamo en EDELAP con mi número de NIS: 324598801”, remarcó el usuario.

Por su parte Carmen, de 26 y 512, destacó que hay baja tensión en su zona: “Hice siete llamadas para que me vengan a verificar que tengo una baja tensión terrible, se apagan los artefactos. Mi número de reclamo es a EDELAP es 3057 108/7. Es una constante que tengo baja tensión”

Osvaldo, también hizo su reclamo por cortes en la zona de 526 e/ 19 y 20: “Cómo puede ser que todos los días se corte la luz. Es una fase que afecta a 30 o 40 vecinos ya que no es un corte general pero cuando hago el reclamo la máquina de EDELAP dice que ya se detectó el corte y una cuadrilla está trabajando en el lugar”.

Por su parte, una vecina de Berisso aseguró que “en la zona de 147 a 161 y de 13 a 18 de la ciudad de Berisso no hay luz desde las 23:40. Hay una voz que da el número de reclamo que no sirve para nada. La luz o electricidad es un servicio esencial y los técnicos se van de joda con o sin coronavirus. Yo llamo porque hago esfuerzo para pagar”.

Por su parte, Osvaldo, de 4 entre 71 y 72, aseguró que la cuadra padece un corte de energía que se extiende desde las 12. "Llamamos a Edelap pero por ahora no tuvimos respuestas", afirmó.

En tanto, desde EDELAP se informó que en Arturo Seguí se realizan trabajos de adecuaciones en instalaciones ubicadas en 419 y 134.

Por otra parte, también existieron quejas por el servicio de agua: “ABSA deja sin el servicio esencial de agua en gran parte de Los Hornos. No tenemos agua en 59 e/150 y 151”, remarcó Arévalo Juan Ignacio.

Andrea, de 24 entre 467 y 477, dio que "estamos en medio de una pandemia y no tenemos agua para higienizarnos ni para limpiar la casa". Hay que lavarse las manos todo el tiempo pero no tenemos ni una gota, es imposible, pero las boletas te llegan en tiempo y forma, ABSA no nos escucha", expresó.

En tanto, Griselda, de 60 y 152, comentó que "hay vecinos sin agua en toda la cuadra y llamamos a ABSA pero todavía no brindaron soluciones".

Por otro lado, Graciela Lucieri manifestó que "no tengo agua en las canillas y tengo que comprar bidones que me salen 600 pesos cada uno". "Soy jubilada, gano la mínima y tengo todo al día", añadió.

En Los Hornos, continuaron también los reclamos: "Seguimos sin agua en Los Hornos, y cuando llamamos nos dicen qUE se están ocupando en otras zonas , de La Plata , City Bell ,etc y no nos dicen de que van a solucionar en nuestra zona que hace 8 días que a ABSA no le interesa nada".