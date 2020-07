Vecina vive una pesadilla para lograr la renovación del DNI

Obtener la renovación del DNI le está costando a una vecina de City Bell un largo derrotero que la demora para concretar aquellos muchos trámites para los que requiere el documento. Sin oficinas abiertas para realizar ese tipo de gestiones de manera presencial, la mujer lleva intentando por la modalidad virtual, sin éxito, todo lo que va de la cuarentena por el coronavirus.

María Alejandra Correa posee la vieja “libreta celeste”, la versión anterior al actual plástico del DNI. Hasta febrero pasado se manejó sin inconvenientes, según aseguró, con ese formato de documento. “Podía cobrar mi sueldo y hasta me lo aceptaban en la caja del banco”, contó. Pero desde ese momento y ya en pleno período del aislamiento social no pudo hacer más nada, a la vez que tampoco consiguió renovarlo a través de los sitios de internet indicados para llevar adelante el trámite.

“Intenté un montón de veces ingresar a la página ´mi argentina´ para seguir todos los pasos y así hacer el trámite de la renovación, pero es imposible: pongo todos mis datos, me mandan por mail un código que tengo que ingresar, lo ingreso y me dice que lo intente más tarde; lo intento y lo mismo. El código dura 24 horas y entonces estoy así desde hace meses”, detalló Correa, a quien se le hace cada vez más indispensable contar con el DNI vigente. “Necesito habilitar una tarjeta de débito y para el próximo sueldo ya no voy a poder cobrar”, añadió la vecina, secretaria en un consultorio médico.

El trámite para la obtención del DNI se inicia en el Registro Provincial de las Personas, pero, según aclararon fuentes de ese organismo, la emisión del documento está a cargo del Registro Nacional de las Personas -Renaper-.

CORREO ELECTRÓNICO

Según se informó, quienes necesiten realizar gestiones de trámites de esa repartición puede enviar un correo electrónico a consultas@renaper.gob.ar. Además, se agregó, con el código que el organismo manda por mail se puede ingresar a todas las redes (@RegistroPBA en Twitter Instagram y Facebook) y “se responden todas las inquietudes”, afirmaron.

La Plata transita una fase 1 de la emergencia sanitaria. Por eso, no se encuentran abiertas ninguna de las delegaciones del registro Provincial de las Personas, salvo para los trámites de actas de defunción y partidas de nacimiento.