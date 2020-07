Aseguran que las aerolíneas están pidiendo "de rodillas" a los pasajeros que acepten vouchers

Las restricciones que se han impuesto en varios países para vuelos de cabotaje e internacionales con el objetivo de reducir el nivel contagio de Covid-19, han generado un fuerte impacto en las aerolíneas. Esta paralización de actividades ha llevado a que muchas compañías tengan que salir incluso a pedir ayuda estatal para afrontar sus pasivos.

Pero además de los problemas que se generan por los sueldos y compromisos impagos, la suspensión obligada de vuelos programados suma otra deuda: la contraída con los clientes por la prestación que no fue brindada.

En este marco, en las últimas horas trascendió que las aerolíneas se encuentran realizando importantes esfuerzos de comercialización para conseguir que los pasajeros que ya habían cancelado su boleto no reclamen el dinero que abonaron y acepten una reprogramación.

Así lo sostuvo en las últimas horas el director general y CEO de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Alexandre de Juniac, quien sostuvo que las compañías aéreas están pidiendo "de rodillas" que los pasajeros acepten bonos de cambio de pasajes en lugar de solicitar reembolsos por los vuelos cancelados durante la crisis sanitaria

"Pedimos la ayuda de los pasajeros, es verdad, y la pedimos de rodillas", reconoció De Juniac en el canal de televisión francés BFM Business.

Según consignó la agencia de noticias AFP, muchas compañías aéreas europeas reembolsan los billetes de los vuelos cancelados solo "en forma de haberes", al tiempo que prometen un reembolso en efectivo -si es que los consumidores lo reclaman- pero con al menos nueve meses de retraso para preservar sus finanzas dañadas por la crisis.

Sin embargo, las normas europeas dan a los pasajeros el derecho a un reembolso dentro de dos semanas. Es por ello que Alexandre de Juniac reconoce que las empresas están haciendo grandes esfuerzos para convencer a los usuarios de que no reclamen los reembolsos.

"Estamos tratando de obtener aún de la Comisión Europea el poder de presentar bonos de cambio de pasajes para aplazar el reembolso", dijo hoy Juniac, reconociendo que es una posición "difícil" y "no apreciada por todo el mundo". "¿Por qué lo pedimos? No por placer. Nuestra actividad es más bien mimar a los pasajeros y no plantearles dificultades y problemas, en particular problemas financieros. Pero la tesorería de las compañías está en un estado absolutamente apocalíptico", explicó el ex presidente de Air France-KLM.