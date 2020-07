Toda la Región entra en otra fase: qué se podrá hacer y qué no en la nueva etapa

La Plata empezará a recorrer el próximo lunes una nueva etapa: la de la “cuarentena intermitente”. Se prolongará hasta el domingo 2 de agosto. Lo que ocurra después de ese día es una incógnita: si se avanza algún casillero o se retrocede al aislamiento estricto dependerá de la evolución de la curva de contagios. Pero en estas dos semanas la Ciudad recobrará cierto pulso.

Es que el regreso de nuestra región (tanto La Plata como Berisso y Ensenada) a fase 3 se traducirá, desde el lunes, en la vuelta de la actividad fabril. El miércoles 22 tendrán luz verde para funcionar comercios de cercanía -aunque sin ingreso de los clientes-. Y el lunes 27, en una tercera etapa, habilitarán actividades de distinta índole que venían funcionando antes de la “cuarentena estricta” y se sumarán otros que hasta ahora llevaban 120 días paralizados, como las peluquerías y los servicios de estética.

LO QUE SÍ

Vamos por partes. Como se dijo, pasado mañana las fábricas de la Región podrán reactivarse -tal como lo hacían antes de esta última fase de cuarentena estricta- “con protocolos estrictos y transporte propio” de sus obreros, según dijo el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en conferencia de prensa en nuestra ciudad.

Para el movimiento de la Ciudad el mayor impacto de la nueva etapa comenzará a percibirse el miércoles 22, cuando puedan volver a levantar las persianas los comercios barriales, agencias de juego y servicios de bebidas y comidas para retiro en el local. O sea, vuelve el denominado “take away”. Se sumarán, claro está, a los considerados “esenciales”, los cuales nunca dejaron de atender al público desde que comenzó la pandemia.

Para el caso de los comercios de cercanía se aclaró que incluye a productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes pero remarcaron que deberá respetarse el protocolo y, en esos casos, la atención será “de la puerta hacia fuera”, por lo que no se permitirá el ingreso de los clientes al local.

Los funcionarios remarcaron que en esta etapa continuarán cerrados los comercios no esenciales situados en los centros comerciales, lo que sin duda será otro durísimo golpe para miles de comerciantes platenses que hace meses vienen con la soga al cuello al no poder levantar las persianas. Se calcula, incluso, que en los centros comerciales de la Ciudad cerraron unos 1.000 locales desde que empezó la pandemia.

Ya a partir del lunes 27 se habilitarán servicios de distintas índoles: mudanzas, inmobiliarias, jurídicos, contaduría, arquitecturas, cajas de previsión, kinesiología, fonoaudiología, perfumería y estéticas, aunque se espera la publicación del decreto para conocer el detalle de todas las actividades alcanzadas.

LO QUE NO

Respecto a lo que, por el momento, continuará prohibido, se remarcó que clubes, bibliotecas, cines y centros de juegos continuarán sin actividad en toda la Provincia.

En nuestra región tampoco están habilitadas las obras privadas de construcción, ni el servicio doméstico.

Las salidas recreativas y de esparcimiento tampoco están permitidas, lo mismo que las actividades culturales con concurrencia de personas, las actividades deportivas al aire libre y los gimnasios, que en La Plata están cerrados desde que empezó la cuarentena.

Lo mismo para los bares y restaurantes: está prohibido el servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos; se permite el “para llevar” a partir del miércoles.

Bianco dejó claro que esta fase es “una etapa de prueba” y que “en cualquier momento se puede dar marcha atrás” si los casos siguen subiendo y el sistema sanitario corre riesgo de colapso.

LO QUE VIENE

Por su parte, el intendente Julio Garro le anticipó a EL DIA cómo será la nueva cuarentena que se viene en la Ciudad. Lo anunciará hoy en una conferencia de prensa virtual en horas del mediodía desde el Palacio Municipal, pero antes brindó detalles de lo que se avecina para todos los platenses.

“La gran noticia es que desde ahora las habilitaciones serán automáticas. Esto es algo que yo mismo le pedí al Gobernador en la reunión del martes. Le planteé la necesidad de que al volver a la fase 3 las aprobaciones de las actividades sean de carácter automática, ya que antes había actividades permitidas en un partido y no en otro”, contó en una charla telefónica.

“La única dificultad era modificar el decreto, pero (Carlos) Bianco confirmó que será de manera automática. Es una noticia muy importante porque nos simplifica mucho el trabajo”, continuó al respecto y destacó que esta certeza simplificará varias habilitaciones ya que antes pasaban hasta 15 días en poner blanco sobre negro en diferentes aspectos.

Contó que todas las actividades propuestas por el jefe de Gabinete serán autorizadas en La Plata, con los protocolos que ya se estuvieron trabajando en cada uno de los rubros, principalmente las peluquerías.

En cuanto al regreso de las mudanzas, buscará que no sea a partir del lunes 27 sino desde el sábado 25, “porque siempre es mejor hacer una mudanza los fines de semana”.

Por último adelantó que presentará una prueba piloto relacionada a las salidas de esparcimiento con niños. “La Plata es uno de los distritos del Gran Buenos Aires con mayor cantidad de espacios públicos: 325, distribuidos estratégicamente”, resumió y se comprometió a hablarlo con el Gobernador para lograr una habilitación especial.

“Me comprometeré a presentar un protocolo especial y voy a ser muy claro con los vecinos. Depende de nosotros saber aprovecharlo para no tener que retroceder. Qué digo con esto, que si una persona vive en 7 y 68 no vaya a caminar a la República de los Niños, o en mi caso que vivo en City Bell no voy a ir a plaza Rocha porque tengo nostalgia que allí pasé mi infancia. No puedo salir con la policía para ver los documentos, depende de los vecinos”, continuó y remarcó que de ahora en más será clave la conducta individual.

La idea del intendente es poder implementar este proyecto a partir de la próxima semana, pero antes tendrá que sentarse con Axel Kicillof. “Prefiero que un niño acompañe a sus padres a una plaza y no a hacer un mandado”, dijo.

Servicio doméstico Las actividades de servicio doméstico continuarán prohibidas en nuestra región. El 97 por ciento de las personas ocupadas en el servicio doméstico son mujeres y el 76 por ciento, informales.

Salidas Las salidas recreativas con niños, por el momento, continúan prohibidas en la Región. Había sido uno de los pedidos de la comuna local, solicitando que se habiliten los paseos "en parques y plazas con un cronograma y cuidando el distanciamiento social".