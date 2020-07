Qué dijo la infectóloga que asesora a Garro sobre las "salidas saludables"

La infectóloga platense Silvia González Ayala, aseguró hoy que sería saludable para los chicos tener salidas con sus padres, si se toman los cuidados necesarios y recomendados para evitar los contagios de Covid 19.

La especialista mantuvo ayer un encuentro de varias horas con el intendente Julio Garro y otros profesionales en el inicio de la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

Según se informó desde la propia comuna, los especialistas coincidieron con la importancia de avanzar en la nueva fase "tomando los recaudos correspondientes en todos los casos”.

En el habitual contacto de los martes con el programa "Golpe de Suerte", de La Redonda, la especialista contó que “tuvimos una excelente reunión. No solo infectólogos había, porque la perspectiva tiene que ser global y abarcativa. Fue una muy buena reunión”.

Asimismo, González Ayala se refirió a las salidas saludables para chicos y dejó en claro que es preferible que un chico vaya a una plaza o que salga a dar una vuelta a la manzana que acompañar a sus padres a un almacén: “Yendo a un supermercado o a un almacén tengo que cuidar que el nene no toque nada, es más saludable salir a dar una vuelta manzana. Hay una plaza cada seis cuadras. Es una ciudad horizontal, plana, estar al aire libre es muy saludable. Los niños necesitan tomar sol. Lo hacen con tapabocas, nariz y está todo bien. Es saludable”

Claro que también destacó que “hay que trabajar persona por persona, por empezar con el uso adecuado del tapaboca y nariz. Si me cuido,cuido a mi comunidad”, y resaltó que cuando los comercios platenses abrieron, “hubo un cumplimiento estricto del protocolo, lo que yo vi lo hicieron muy bien”.

NO HAY QUE HABLAR DE POSPANDEMIA

Por otra parte, manifestó que no es correcto de hablar de pospandemia cuando todavía falta mucho para eso: “El número de casos va a seguir aumentando, independientemente de la cuarentena. Y el otro concepto importante a destacar es que hoy no se puede hablar de pospandemia porque estamos recién en la primera ola de casos, que se va a completar cuando no queden localidad sin casos. El fin lo destacará la OMS en meses o años. Lo que se debería hablar es cómo salimos del primer impacto. No podemos quedar paralizados en una situación de confinamiento. La Gripe A duró 1 año y algo más. Acá estamos con la primera ola. Será posprimera ola".

"Y dependerá de si se consiguen vacunas y ver qué población se vacunará. Mientras tanto habrá que convivir con el virus, y por eso hay que usar las herramientas, uso correcto de tapabocas, distancia social e higiene”, subrayó.