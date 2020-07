Santoro calificó de "borracha" a Bullrich y desde Cambiemos salieron a criticarlo

El legislador porteño de Frente de Todos, Leandro Santoro se sumó a la polémica por el caso del jubilado que mató a un ladrón en la puerta de su casa de Quilmes y criticó con dureza a la ex ministra Seguridad Patricia Bullrich contando que salía borracha de los restaurantes y decía el que quiera andar armado, que ande armado.

Entonces fue consultado por los dichos del ministro de Seguridad Sergio Berni, de su propio espacio político, que avaló la actitud del jubilado y dijo que era una barbaridad que tuviera que sufrir una pena, sentenció: "Es una diferencia sustancial con Patricia Bullrich, que en algún momento, cuando salía borracha de los restaurantes, dijo que 'el que quiera andar armado, que ande armado; y el que no, no'. Esa es una respuesta irresponsable que Berni no tuvo".

Esa frase que recuerda Santoro fue dicha por Bullrich en noviembre de 2018, cuando fue escrachada por estudiantes universitarios en Río Cuarto, Córdoba, en medio del debate público por el caso del policía Luis Chocobar.

Puntualmente del tema de este jubilado que mató a un ladrón reconoció que "robar está mal y matar está mucho peor", aunque destacó que se trata de un "tema complicado".

"Pienso que la gente no tiene que estar armada, pero también me pongo en la piel del tipo al que le clavan un destornillador y se enloquece. No es un tema lineal ni podemos ser tan simplistas. Obviamente no estoy de acuerdo con que la propiedad privada sea más importante que la vida, pero también hay que ponerse en el lugar de una persona que sufre una agresión y tiene una reacción violenta", finalizó.

LA DEFENSA DEL MACRISMO

Como era de esperar sus compañeros de partido salieron en defensa de Patricia Bullrich. Por ejemplo, Federico Pinedo, ex presidente del Senado, dijo: "Es completamente inaceptable".

El diputado nacional por Tucumán, José Cano, fue más allá: "Santoro debería pedir disculpas por faltarle el respeto a una ministra que enfrentó los problemas del país, bajó los homicidios, luchó contra el narcotráfico, cuidó las fronteras y acompañó a las fuerzas de seguridad. Ojalá se ocuparan de esos temas".

Quiero manifestar mi más absoluto repudio a las declaraciones del legislador y asesor presidencial Leandro Santoro contra @PatoBullrich por ser falsas, irrespetuosas y misóginas. #odiadoresseriales https://t.co/aOgkmzWNYb — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) July 22, 2020

También se sumó el diputado radical Alvaro de Lamadrid. "Son de manual, el kirchnerismo mando a Santoro a atacarla para tapar el hostigamiento bajo de Alberto Fernández con

Viviana Canosa, dos machirulos atacando mujeres. Y hablan de diálogo. Sólo ganan tiempo y distraen. Buscan rendir a la prensa y acallar a la oposición", declaró en su cuenta de Twitter.