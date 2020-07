Fumadores en cuarentena: 4 de cada 10 aumentaron el consumo

Cuatro de cada diez fumadores (41,6%) reconocieron estar fumando más que de costumbre durante la cuarentena. El dato surge del trabajo denominado “Estudio de Opinión sobre hábitos y tabaquismo en tiempos de cuarentena”, que incluyó la participación telefónica de 3.418 individuos mayores de 16 años de todo el país durante junio pasado.

Según los resultados del relevamiento -realizado por la Consultora Julio Aurelio-ARESCO a pedido del Centro de Investigaciones de Enfermedades No Transmisibles-, del total de encuestados se observó que el 20,8% fumaba, de los cuales el 16,1% eran fumadores habituales y el 4,7% restante lo hacía “ocasionalmente”. La 4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación (realizada en 2018 y presentada en 2019), muestra una prevalencia de tabaquismo del 22,2% en los mayores de 18 años. Cabe destacar que de los fumadores solo un 30% intentó dejar de hacerlo, pero sin éxito, un 48.1% lo pensó, pero no lo intentó y un 14.5% ni siquiera lo intentó. Asimismo, se registró un mayor nivel de tabaquismo en el interior del país (22,9%) vs. el Área Metropolitana de Buenos Aires –AMBA- (16,3%). En general, el status de “fumador” fue más elevado en el sexo femenino, en los niveles socioeconómicos bajo y medio-bajo y entre los más jóvenes.