No frenan las estafas por internet: a otra pensionada le vaciaron la cuenta

Otra vecina de nuestra ciudad denunció haber sido estafada a través de una de las denominadas "páginas espejo" a través de la que lograron vaciar su cuenta bancaria. El caso se suma a otros ya denunciados y relatados en EL DIA.COM.

De acuerdo con el relato de V.M.S., una pensionada platense, todo empezó después que intentó realizar un trámite por el sistema home banking del Banco Provincia.

"Se bloqueó y estuve una semana tratando de comunicarme con el 0800 del Banco Provincia ,sin éxito. Finalmente entré a la página Provincia Net donde se contactó conmigo un supuesto operador que me hizo generar una nueva clave", contó.

La mujer aportó algunas capturas de pantalla y mensajes que ahora son analizados por las autoridades bancarias ante las que denunció el hecho.

"Me sacaron todo de la cuenta donde tenía $20 mil y la usaron para hacer transacciones de otras cuentas por $500 mil. Yo nunca tuve ese dinero o sea que usaron mi cuenta para vaya a saber qué hacer porque realizaron varias transferencias. La última fue esta mañana cuando me avisaron por email que habían transferido $20 mil a una cuenta sin que yo lo haya hecho", relató.

"Ahí empezó mi odisea, fui al banco y a pesar de estar en grupo de riesgo por la edad y mi condición de insulino dependiente e hipertensa el contador del banco no me quiso atender y me dieron un turno para mañana", denunció la damnificada.

Entre otros mensajes la mujer recibió un WhatsApp de un supuesto "servicio público y gubernamental" con una dirección web donde se menciona al banco y donde puede leerse una dirección en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo.

"Hola, bienvenido a Banco Provincia, recibimos tu mensaje, envíanos tu número de DNI para poder darte una mejor atención", reza otro de las comunicaciones que recibió la pensionada que cayó en la trampa.

Como este diario ha venido reflejando, las estafas a través de internet para vaciar cuentas bancarias, pedir préstamos y hasta adelantos de sueldo se suceden y son ya varias las denuncias realizadas.

Los timadores, tal parece, apuntan a un segmento definido entre personas mayores a las que logran contactar de formas que hasta ahora no quedan claras. Una de ellas, según se explicó, tendría que ver con las denominadas "páginas espejo" en las que el usuario cree haber entrado a un sitio oficial cuando en realidad se trata de un lugar falso desde donde pueden robarle datos claves para realizar transferencias bancarias o hacer gastos con tarjetas de crédito.