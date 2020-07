Una docente, nueva víctima de una “ciberestafa” con un botín que ronda el millón de pesos

A la larga lista de víctimas de “cuentos del tío” y estafas apoyadas en el manejo de dinero a través de cuentas en cajeros y computadoras se sumó en las últimas horas una docente bonaerense.

Una vez más, según el relato que realizó la damnificada a este diario, el hilo conductor de la maniobra fue un intento de tomar un turno para ser atendida en una sucursal del Banco Provincia.

Según parece, es esa una fisura por la que pueden introducirse los delincuentes. Sería mediante la adulteración de la comunicación entre la entidad y sus clientes, cuando alguien quiere hacer una solicitud vía Internet, por ejemplo.

Así lo contó Marcela Lesniowski, quien el pasado 14 de julio utilizó un buscador de internet para pedir un turno de atención en una sucursal del Bapro de la ciudad bonaerense de Tigre.

“Me llevó a una página que evidentemente no era la del Banco pero tenía los logos, todo. Ahí me contactaron por WhatsApp y me dieron una serie de explicaciones sobre cómo podía hacer el trámite de manera más rápida”, señaló la mujer.

Datos

“Yo sé que me mandé una macana al darles datos que me pidieron”, agregó la docente a la que después de varias conversaciones por WhatsApp le indicaron que debería generar una clave “token” y pasarla.

“A los dos días empecé a recibir avisos de transferencias de dinero de mi cuenta a otra cuenta y más tarde, como a las 4 de la madrugada un aviso diciéndome que había solicitado un préstamo de $ 920 mil y un adelanto de sueldo de $30 mil”, dijo.

La docente concurrió al Banco y a la fiscalía en turno, donde hizo el relato de los hechos pero hasta ahora no tuvo novedades sobre la investigación, contó.

“Me dijeron que van a investigar pero mientras tanto yo necesito saber qué pasó con mi dinero, con mis ahorros. Me dieron un número de atención, me tuvieron 45 minutos en espera y me cortaron. Alguien tiene que darme una respuesta”, dijo la damnificada.

El caso tiene similares características al relatado a este diario por Claudia Guillorme, una docente jubilada platense a la que también le vaciaron las cuentas y pidieron un préstamo a su nombre de $500 mil. También, un adelanto de sueldo de $15 mil.

En ese caso, según indicó la damnificada, las autoridades bancarias todavía no han resuelto su situación ni la de otros estafados con similar forma de operar por parte de los malvivientes.

En otra modalidad denunciada recientemente, una matrimonio y Gonnet y un amigo suyo fueron despojados de dinero de sus cuentas como corolario de una serie de contactos con supuestos representantes del IPS, que arrancaron la maniobra anunciando un reajuste de haberes jubilatorios por descuentos indebidos.