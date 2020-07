Suma rechazos la venta ilegal tras agresión a inspectores en el Centro: "Está prohibida y no puede estar en el espacio público"

Las violentas reacciones de manteros y vendedores ambulantes ayer a la tarde en el centro de La Plata contra agentes de la Secretaría de Control Ciudadano y efectivos policiales que efectuaba procedimientos contra venta ilegal en la vía pública, despertó el repudio de los sectores del comercio y la cámaras de pequeñas y medianas empresas de La Plata.

Anoche, la Federación Empresaria de La Plata emitió un comunicado en el que expresó que "apoya decididamente los procedimientos realizados y a realizar por la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano con la Policía de la Provincia en cuanto a la erradicación de la venta ilegal conforme las ordenanzas 8209/93 y 8779/79".

Para la Cámara "los infractores violan las ordenanzas y se resisten a la autoridad provocando una violencia inusitada", al tiempo que señalaron que los vendedores clandestinos "ponen en riesgo a toda la población ya que tampoco cumplen con las mínimas normas sanitarias en medio de la pandemia".

El titular de la FELP, Gustavo Celestre, expresó a eldia.com que "hay que hacer valer la ley, todos ponernos a derecho de las ordenanzas municipales con respecto a la erradicación de la venta en la vía pública y la usurpación del espacio público".

"Se victimiza a la gente que vende en forma ilegal a la calle. Sabemos que son el último eslabón de una cadena, pero lo que no queremos es perjudicar el trabajo genuino. Nosotros tenemos que llegar a la cadena, que es el que distribuye, al hueso de la cuestión, al intermediario que provee esa mercadería clandestina, porque nosotros tenemos comercios legalmente establecido", afirmó.

"Mientras sigue subiendo la venta clandestina, nosotros estamos trabajando con protocolos con comercios que estuvieron cerrados más de 120 días, no entendiendo la Provincia que estando en La Plata no tenemos un nexo con la gran urbe del AMBA. Hemos padecido el cierre de más de 1000 comercios", dijo.

Y agregó que "hoy tenemos que la indumentaria, zapatería, marroquinería y la gente no puede comprar nada adentro, debe llevar en puerta, pero el producto se devuelve y el comercializante tiene que esterilizar todo". En cambio, según manifestó, "ellos no tienen ninguna medida sanitaria y venden clandestinamente usurpando el espacio público".

Celestre sostuvo además que "el 25 por ciento de venta, con cuatro meses de acumulación de deuda, con empleados, alquiler y algunos servicios, estamos en 300 mil pesos por mes, mas todas las prorrogas de Afip, Arba y municipio, es decir acumulamos cuatro meses de una deuda inusitada, que se complicó más con este panorama de la venta ilegal".

Para Guillermo Salvioli, presidente del paseo comercial de calle 8, los vendedores ambulantes "están interfiriendo las ordenanzas tanto del espacio público como en el tema de la venta ambulante".

"Se les hizo un predio para que fueran a vender, con todo nuestros impuestos. Y reaccionan con violencia cuando van los inspectores. Saben perfectamente que están en una infracción de ordenanzas que prohíben la ventas ambulantes y la usurpación del espacio publico", puntualizó.

"Nosotros siempre tuvimos luchando contra eso. No queremos que en el Centro se armen disturbios, pero lamentablemente esta gente no entiende y se llega a estos enfrentamiento que terminan con corridas, con el vendedor no preso y corriendo. Es el último eslabón de la cadena la procedencia de la mercadería ilegal", señaló.

"En una etapa de pandemia a nosotros nos piden protocolos como alcohol en gel, bandeja sanitizante, barbijos y ellos no tienen ningún protocolo, se juntan todos entre ellos sin medidas. Es muy feo ver toda la calle 47 y todo el Centro lleno de ambulantes y manteros. La gente no puede bajar de los micros", subrayó,

"Esto nos perjudicó hace mucho tiempo y nos perjudica, ellos se victimizan. Yo defiendo el centro comercial y la gente que está severamente en regla para ejercer el comercio", dijo.

Según deslizó, "están infringiendo una ley, no se dan cuenta que el espacio público es para que la gente camine, no para ellos. Tenemos vendedores ambulantes muy violentos que se han peleado con personas que le han pisado la manta y esto pasa porque no hay lugar para pasar".

Por último, aseguró que "cuando viene una persona de Control Ciudadano o la policía se la atiende, no se la agrede. Se les perdió el respeto a estos agentes que también son trabajadores y cumplen con su deber. Hay que entender que la venta ambulante está prohibida y no puede estar en el espacio público".