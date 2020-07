Volver a empezar, comerciantes y profesionales ante un gran desafío

Recargados de medidas nuevas por los protocolos sanitarios a los que deben ajustarse a raíz de la presencia del coronavirus, de a poco porque el ritmo de la coyuntura así lo impone, y con ciertas expectativas de poder recomponerse después de más de cuatro meses de parálisis, volvieron a la Ciudad las actividades de algunos rubros de pequeñas y medianas empresas de servicios y de distintos sectores profesionales.

Salieron a andar así las peluquerías, las casas encargadas de mudanzas y las inmobiliarias, al tiempo que reabrieron sus estudios los abogados, escribanos, arquitectos, contadores, e ingenieros, y sus consultorios y gabinetes los kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales.

Todos, sin excepción, al ofrecer sus servicios, tienen que adecuarse a determinadas medidas de prevención contra el COVID-19. Si se trata de la apertura de un espacio que recibe público, lo menos que se les exige es disponer de alcohol en gel, una alfombra embebida en cloro diluido en agua para que se limpie el calzado cada ingresante y el distanciamiento social de dos metros.

También dispuso la Comuna horarios especiales para la atención. Los profesionales pueden abrir de 10 a 16, en tanto que los servicios personales lo hacen de 9 a 19. Y todo se realiza con turno establecido de antemano.

Además de esos requerimientos básicos hay otras exigencias según la clase de actividades. La forma de realizar una mudanza, a partir de ayer, por caso, cambió radicalmente. Así lo detalló Emanuel Pastor, uno de los empleados administrativos de una casa de servicios de fletes de la avenida 66 y 116: “contratamos una empresa que desinfecta el lugar de origen y el lugar de destino antes de comenzar el traslado; y nuestro personal hace el trabajo con traje bacteriológico, barbijo y mascarilla facial”, precisó a la vez que añadió que “todos tenemos familia, así que queremos minimizar los riesgos lo máximo posible”.

Ese rubro, el vinculado a los traslados de muebles y enseres por mudanza acumulaba, en estos 130 días de clausura de la actividad, una gran cantidad de vecinos que esperaba para cambiar de hogar. “Estamos recibiendo consultas masivas -concluyó Pastor-, de gente que estaba muy necesitada del servicio”.

Marta Di Yorio, dueña de una peluquería de la calle 59 esquina 10 desde hace 40 años, cerró el local el 20 de marzo, siguiendo estrictamente lo que exigía la cuarentena decretada a partir de entonces. Representa a uno de los rubros más afectados por las restricciones. Y si bien está ansiosa por volver a trabajar se va a tomar esta semana para rearmarse y recién va a comenzar a atender a partir del martes próximo.

“Voy a atender, de 10 a 17, de una clienta por vez y con turno previo”, anticipó la peluquera y enumeró los pasos que va a tener que seguir. “Yo voy a estar con barbijo, lo mismo a quien atienda, que también va a tener un camisolín, una toalla y una capa para descartar; la cartera y el abrigo tiene que ir en un lugar aparte, envuelto con papel film, porque no pueden estar colgados en el perchero y no puede haber otra clienta en el local, ni siquiera esperando”, contó.

Mucho cambiará en la modalidad de atención en las peluquerías. En el caso de la que Di Yorio es propietaria, según ella misma enfatizó, “sólo van a entrar al local las clientas y siempre con turno; si alguien que pasa por el local quiere entrar no lo voy a aceptar”, dijo.

También los martilleros y las operaciones inmobiliarias pudieron ampliarse desde ayer en La Plata. El sector venía trabajando de manera remota, pero ahora pueden reabrir para el público, también con la atención a partir de turnos.

“Hemos trabajado durante estos meses vía online, todo por Whatsapp, y recién hoy –por ayer- tenemos una reapertura normal. Atendiendo gente por turnos, recibimos contratos postergados, tenemos turnos dados para eso y entregar llaves. Toda la gente posterga firmas y mudanzas, así que intentando volver a la normalidad”, indicó Estela Valverde, de Valverde Inmuebles.

En tanto, la martillera destacó que a corto plazo, lo que prima es “resolver lo que tenemos postergado desde hace cuatro meses, que son entregas de viviendas y locales; hoy –por ayer-recibimos varias llaves en devolución, porque hubo gente que no pudo trabajar. Va a llevar mucho tiempo”, opinó.

LOS PROFESIONALES

En algunos sectores de profesionales la reapertura de la actividad no es a pleno, como lo estarían demandando. Germán Zuloagas, tesorero del Colegio de Arquitectos Distrito I (La Plata y los municipios vecinos), celebró la nueva fase dentro del aislamiento obligatorio pero remarcó, asimismo, la necesidad de restablecer las tareas en las obras en construcción. “El hecho de volver a abrir los estudios es un avance enorme, pero necesitamos que se nos permita trabajar un poco más después de 130 días de inactividad”, dijo.

El arquitecto cuestionó la “falta de precisiones para poder volver a la obra” y en esa dirección subrayó que no sólo no se puede proseguir con los proyectos edilicios ya iniciados sino que tampoco es posible avanzar con alguna iniciativa. “Es un buen momento para invertir, y hay quienes lo harían, pero, por ejemplo, la Torre Administrativa donde se realizan los trámites de permiso de obra está cerrada y entonces, si no abren esas ventanillas, el horizonte de nuestro sector se complica”, planteó Zuloagas.

Según remarcó el profesional, el virus “golpeó bastante” a los arquitectos y es que muchos de los matriculados al Colegio local no lograron conseguir que se les otorgue el préstamo a tasa 0 por no reunir algunas de las condiciones establecidas para ese beneficio.

Dentro de la actividad ligada al Derecho, los abogados pudieron en estos meses realizar alguna labor con la ayuda de los medios electrónicos, pero el trabajo se ve “menguado” y en ese sentido el presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Hernán Colli, resaltó que todavía quedan sin habilitarse dos herramientas clave en la actividad judicial: las notificaciones y las audiencias, que son presenciales.

“Es importante –señaló Colli- que los estudios jurídicos puedan volver a trabajar con el pleno restablecimiento del sistema judicial”.

Por último, en el rubro profesional de la kinesiología, Pablo Dolce, delegado del Colegio de Kinesiólogos, admitió que el de la reapertura de la actividad de ayer es un paso adelante tras cuatro meses sin poder atender pacientes.

“Muchos consultorios hacia cuatro meses que estaban cerrados, y obviamente ahora no podemos atender la misma cantidad de pacientes por el protocolo. Y a su vez la gente tiene miedo de salir a la calle y entonces la atención de los pacientes disminuyó y va a tardar en recuperarse, pero el hecho de que ya podamos volver a atender es un paso importante”, dijo el profesional.

Asimismo remarcó que “muchos profesionales salieron a acondicionar sus consultorios, muchos compran insumos de limpieza, están comprando camisolines, cubrecamillas, guantes, barbijos y así estamos hoy. Obviamente es un nuevo comenzar, tras haber perdido mucho desde lo económico y haber abandonado al paciente de forma involuntaria, todo hace que sea recomienzo”, añadió.

