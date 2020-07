Francescoli: “Sabemos que con un lógico cuidado los jugadores pueden entrenar”

Enzo Francescoli, manager de River, habló ayer por una radio porteña y trató varios temas que tienen que ver con la actualidad del equipo Millonario. “No podemos programar mucho sobre las transferencias. Cuando suceda, trataremos de desarmarnos lo menos posible para tener un plantel competitivo”, comenzó el diálogo el uruguayo, uno de los íconos riverplatenses. Y agregó: “Gallardo no habla por el poder mediático que pueda tener. En aquel momento (cuando pidió no jugar) era diferente, no teníamos un protocolo. Hoy hablamos de entrenar y sabemos que con un lógico cuidado, los jugadores pueden hacerlo”. “Estoy de acuerdo con lo que dijo Gallardo. Hay que empezar a moverse, hoy no es el momento, pero sí estar preparados para que cuando la gente que entiende lo permita. Hay muchas cosas por preparar y no se está haciendo”.