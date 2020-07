Duro con el DT del Barcelona: "Hace cambios que ni él los entiende"

Barcelona viene atravesando un pobre momento futbolístico y su entrenador ha sido el centro de críticas y cuestionamientos de todo tipo.

Ahora el que cargó muy duro contra Quique Setién fue Daniel Bertoni el ex delantero campeón con la Selección argentina en el Mundial 197 e ídolo de Independiente que también jugara en el Nápoli.

"Como técnico me deja dudas. Hace cambios que a veces no los entiendo, no los debe entender ni él mismo" fue la ácida crítica contra el DT del ex delantero de 65 años en diálogo con el programa radial español "Esports Cope".

También dijo Bertoni: "Con todo el respeto que me merece, se equivoca demasiado en los cambios. El buen técnico es el que sabe mirar y leer los partidos desde el banco. Acá en Argentina, cuando nos ponemos a hablar del partido que juega el Barcelona, hacemos una crítica entre amigos. Yo soy amigo de Bochini. Me llama y me dice: 'Los cambios que hizo el técnico del Barcelona'. ¿Viste?, le digo, es una cosa de locos, están equivocados. ¡Y estamos a 12 mil kilómetros! No sé si ustedes se dan cuenta", afirmó quien también defendió la camiseta del Sevilla en España.