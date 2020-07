Un corte de luz disparó el fastidio de Yanina Latorre: “Maldigo el día que me hice botinera"

El corte de luz que sufrió Yanina Latorre se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Es que la panelista relató la odisea que tuvo que vivir en su casa por una interrupción en el suministro eléctrico que se extendió por 12 horas.

Según señaló en una serie de videos y mensajes publicados en sus redes sociales, si bien el corte afectó a todos los vecinos del barrio privado en el que vive, la familia Latorre la tuvo más difícil por el hecho de que la totalidad de sus comodidades dependen de la energía eléctrica para funcionar.

“Desde las 2 de la mañana sin luz. Hice el reclamo a Edenor, nadie me contesta. No me puedo bañar, no podemos tomar mates, porque tengo todo eléctrico. Tengo un odio que me exaspera”, comenzó la panelista de LAM apenas se despertó y vio que seguía sin energía eléctrica.

Pero no sólo hizo foco en las peripecias que tuvo que pasar con cuestiones cotidianas como bañarse o cocinar. También se encargó de criticar la falta de respuesta de la empresa Edenor ante los llamados que hizo para que le restablecieran el servicio o le dieran al menos un horario aproximado de re conexión.

“Hicimos el reclamo a través de la aplicación, nada. Nadie sabe nada. Estamos todo el country y los de al lado sin luz. El de la cuenta de Twitter, que no sé para que abren una cuenta y ponen a una pelotuda a contestar. Me contestaron la primera vez que lo siga, que le escriba por DM (mensaje directo). Hice todo eso y no me contestó más. Obviamente, no fui a trabajar. No me bañé, no pude desayunar, no pude hacer nada. ¿Me compro un grupo electrógeno? Porque este país no avanza...”, lamentó.

Tras recibir una respuesta de la empresa prestataria, contó “Me contestó el de Edenor. Para mí que es gente que estudia para brotarte o para entretenerte. Me dice: ‘Hola Yanina, para poder ayudarte dame un número de contacto, un mail, un número de cuenta…’. No, no te voy a dar nada. No es así. Yo te digo dónde es el corte, que hay 800 barrios sin luz, me decís cuándo se soluciona o me mandás una cuadrilla. Así se soluciona”.

También aprovechó para hacer una autocrítica por las decisiones tomadas al momento de construir su casa. “Por suerte mi vecina me dio dos termos de agua caliente, ella tiene gas. ¡Qué error, por Dios, hacerme la moderna y meter todo eléctrico, como si estuviéramos en el primer mundo! Yo venía de vivir afuera, botinera imbécil, que tenía todo eléctrico. Acá estoy; cagada de frío, sin agua”, explicó, celular en mano y en modo selfie.

También la ligó su marido, Diego Latorre, por su pasado como futbolista exitoso. “Maldigo el día que me hice botinera y que me quise hacer la guau, guau, guau, la cool. Ya venía de Europa, jugador de fútbol, ¿qué hice? Flasheé resort. Cama doble, el sueño de la pelotuda, balcón, persiana eléctrica…¡Tengo el cuarto oscuro! No se puede levantar la persiana… Y yo queriendo levantar la persiana desde la cama, qué pelotuda”.