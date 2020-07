Cómo hacer una denuncia en Defensa del Consumidor

El aislamiento obligatorio motivó a muchas personas a realizar compras a través de Internet pero, en algunas ocasiones, las mismas terminaron generando dolores de cabeza: desde envíos que no llegan hasta la entrega de otros objetos en lugar de los pedidos. ¿Qué hacer en caso de tener un problema? En esta nota te contamos cómo es el paso a paso para contactarse con Defensa del Consumir desde la web.

Durante las últimas semanas, y mediante los diversos canales de comunicación que tiene EL DÍA, fueron varios los platenses que se contactaron para denunciar diversos problemas en relación a compras realizadas en internet.

Un ejemplo es el de María Belén, quien contó: "Hice una compra web Falabella el 06/06/20 y nunca enviaron los productos. Desde ese entonces me comunique más de 10 veces con Atención al Cliente solicitando que lo envíen o devuelvan el importe, y todas las veces el operador que atiende me dijo que en 48 horas se comunicaría conmigo un asesor. Jamás lo hicieron", y agregó: "El día de hoy tiene todas la líneas telefónicas bloqueadas, por lo que ingresé en redes sociales y vi que somos muchos los clientes estafados. Hacer el reclamo en la web de argentina.gob.ar fue muy sencillo. Recién lo inicie hoy (6 de junio), por lo que no hay mucho en el seguimiento".

Como ella, hay otros platenses que se encuentran en medio de un disgusto porque tiene inconvenientes con una compra que realizaron. Por este motivo, a continuación dejamos cómo hay que hacer el reclamo correspondiente:

PASO 1: INGRESAR AL SITIO DEL "FORMULARIO DE DENUNCIAS VENTANILLA ÚNICA FEDERAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR"

Para acceder al formulario HACER CLICK AQUÍ

Dicho formulario debe ser utilizado al solo efecto de registrar formalmente una denuncia. En caso de necesitar hacer una consulta están disponibles los siguientes medios de contacto: 0800-666-1518 de 9 a 18 horas. o por correo electrónico a la casilla consultas@consumidor.gob.ar

Los reclamos deben ser realizados por mayores de edad. Caso contrario, debe ser ingresado con los datos del representante legal de quien haya celebrado la relación de consumo.

Además, en el sitio web, aclaran: "Si sos adulto mayor, persona con discapacidad, migrante, persona en situación de vulnerabilidad socioeconómica, turista, miembro de comunidades indígenas, del colectivo LGBT+, vivís en barrios populares o zonas rurales y tu situación fue especialmente vulnerada en la relación de consumo, por favor especificalo en el texto del reclamo".

PASO 2: COMPLETAR LOS DATOS

En la página del formulario debés ingresar: tus datos personales; los datos del reclamo; y los datos del proveedor. Se aconseja releer todo el formulario ante de enviarlo para evitar errores

Vas a tener que tener a mano: tu número de DNI o Pasaporte; un teléfono o dirección de correo electrónico de contacto para recibir la respuesta a tu reclamo; nombre y localidad del proveedor del bien o servicio por el cual reclamás; la información básica de la compra del servicio o producto (captura o foto de la factura, provincia donde lo adquiriste y donde lo usaste, datos del proveedor).

PASO 3: ENVIAR FORMULARIO

Una vez completado y revisado el formulario, apretar el botón "FINALIZAR Y ENVIAR FORMULARIO".

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor lo va a derivar al organismo al que le corresponde atenderte.

PASO 4: ESPERAR LA RESPUESTA Y SEGUIR EL RECLAMO

Se contactarán con vos a través del medio de contacto que especificaste en el formulario. Por e-mail te darán un número de consulta, el cuál lo podrás utilizar para seguir el reclamo HACIENDO CLICK AQUÍ

PARA DENUNCIAR PRECIOS ABUSIVOS HAY OTRO FORMULARIO

Defensa del Consumidor también tiene a su disposición, a través del sitio web argentina.gob.ar, un formulario aparte para aquellas personas que deseen dar aviso por precios abusivos en relación al listado de "Precios Máximos" .