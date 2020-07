Platenses por el mundo: El Día en París

De La Plata a París para conocer otra historia. La de Aixa Jaques, de Gonnet, que hace un año y medio decidí ir a probar suerte a Francia para fortalecer sus conocimientos en el arte y su difusión.

Luego de un tiempo en la capital se mudó a los Alpes, en donde fue sorprendida por la pandemia. "Por suerte en el pueblo en donde estaba no vive mucha gente y no hubo medidas muy estrictas. Pero no pude volver hasta hace un mes atrás", contó durante la charla.

"Ahora estoy trabajando en un restaurante que hace comida argentina, a la espera de que se normalice la actividad", relató y mostró imágenes del Parque de Belleville, en las afueras de la ciudad, en donde la rutina gastronómica ya está restablecida.