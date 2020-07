Las burlas de uno de los referentes del Barcelona que dieron mucho que hablar

En medio de la recuperación evidenciada por el Barcelona con un triunfo muy claro y una actuación destacada, la actitud de uno de los referentes del equipo "culé" dio mucho que hablar.

La polémica y los gestos del zaguero del Barsa tuvieron directa relación con una jugada ocurrida a 67 minutos del partido. En ese momento el VAR anuló por fuera de juego una acción que había terminado en gol de Messi. La tecnología advirtió un fuera de juego milimétrico de Arturo Vidal, que había participado de la maniobra, y por eso se cobró tiro libre para el cuadro local.

A partir de ese momento, comenzó el "show" de Gerard Piqué: Cuando el árbitro pitó el fuera de juego, luego de haber sido informado por la cabina, el defensor rió irónicamente, y tecleó algunas letras invisibles en el aire justo antes de hacer el gesto del VAR y luego aplaudió irónicamente.

Tras el final del encuentro, fue consultado por sus gestos y el zaguero se hizo el desentendido: "No sé, no me acuerdo", respondió con una sonrisa en su rostro que denotó su mentira