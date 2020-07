No cesan los reclamos por cortes de luz en la Región

Al igual que ayer, los vecinos enviaron sus quejas a EL DIA respecto al suministro eléctrico. Desde Barrio Aeropuerto, Sicardi y Arana señalaron que se encuentran sin luz desde hace varias horas mientras que desde Tolosa, Villa Elvira y Melchor Romero indicaron que, al igual que sucede a diario, comenzaron a sufrir bajas de tensión y cortes de luz.

Los reclamos llegaban desde 14 y 633 y también alertaban que de 13 a 17 y de 630 a 637 el servicio registraba fallas. Al respecto, Edelap indicó que "Sicardi esta con servicio normal" y que el corte que se registró se debió a "una maniobra para restablecer en la zona de Villa Alba que fue muy breve".

Desde 166 y 523 señalaron que todos los días se corta la luz y que se registran importantes bajas de tensión por lo que la energía que llega a los hogares no pueden encender ni una lamparita.

"Todos los días nos cortan la luz. Ayer se cortó a las 19 hs y volvió hoy a las 9 hs. Se cortó hoy de nuevo a las 14 hs y volvió a las 18 hs. Duró media hora y otra vez estamos sin servicio y no nos brindan respuestas. Hace mas de 25 días pasa esto. Hoy me quemaron la estufa de tantos cortes intermitentes. Tengo criaturas y pasan frío. Yo tengo mis facturas al día" dijo Laura una vecina que se comunicó desde Romero.

En tanto, desde Tolosa alertaron que se encuentran sufriendo otro corte de luz en Tolosa y que el mismo tiene lugar "a la misma hora de ayer". "Se burlan de los usuarios" reseñaron.

Desde Villa Elvira reportaron que "en la zona de 91, entre 1 y 2, están con un apagón desde las 8 de las mañana". A este reclamo se sumaban vecinos de 117, entre 92 y 93 que aseguraron que se encuentran hace 24 horas sin luz.

"Ya hice varios reclamos a EDELAP y nada. Somos dos personas mayores y necesitamos de los servicios que pagamos. Estoy al día" señaló un vecino al tiempo que otro frentista que vive a la vuelta resaltó que "desde hace un mes vienen sufriendo bajas de tensión que llevan a que el nivel de energía no supere los 110 voltios".

Pasadas las 22.00 también llegaban reportes de cortes de luz desde 50, entre 1 y 2; 57, entre 5 y 6 y 15, entre 50 y 51.

"Otro día de corte de luz en Villa Montoro. Por tercer día consecutivo nos vemos sin suministro. Oscuridad, frío, en cuarentena", señalaron desde 96 y 122.

"No hay luz en una gran parte de esta zona. Desde las 17:00hs estamos así" señalaron desde Villa Elvira al tiempo que detallaron que el corte afecta la zona comprendida por calle 3 desde 92 hasta 122.

"Hace 5 días Edelap corta la luz a las 5 de la tarde y hasta el otro día no se repone el servicio. Hoy me quemaron el Smartphone estamos hartos. Todos los vecinos. Hoy pague 6 mil pesos de luz. Y es pésimo el servicio. ¿Ahora quien me paga lo que se quemó? En medio de esta cuarentena no podemos vivir así. Acá si no ponemos bomba no tenemos agua: ¿cómo nos higienizamos?" señalaron desde calle 47 y 158

A dos cuadras de esta dirección, en 158 y 49, alertaron que "toda la semana pasada tuvimos problema de tensión de luz y ahora van 3 noches seguidas que se corta y tarda más de 10 horas en volver".