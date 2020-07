No habrá recolección y piden no sacar los residuos

A raíz de los feriados del jueves 9 y viernes 10 de julio, la Municipalidad de La Plata comunicó que durante ambas jornadas no habrá servicio de recolección de residuos en la Ciudad, por lo que se solicita a los vecinos no sacar bolsas de basura. Además, se informó como funcionarán los servicios municipales.

De esta manera, la Comuna precisó que mañana y pasado no habrá servicio de barrido ni recolección (contenedores, bolsas negras, bolsas verdes y no habituales), por lo que se solicita expresamente a la ciudadanía no sacar los residuos a la vía pública. Asimismo, el sábado los recorridos volverán a su cronograma habitual.

A su vez, se informó que la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano permanecerá con las puertas cerradas para la atención al público.

Asimismo, se realizarán inspecciones y controles vehiculares; mientras que también se recibirán denuncias vecinales a través de la línea 147 la cual funciona las 24 horas, los 365 días del año. En relación a las áreas vinculadas a la seguridad, mantendrán un normal funcionamiento y se extenderán los controles en los accesos y en las 23 localidades del Partido.

Por su parte, el transporte público local funcionará con frecuencia de feriado. Se recordó que para utilizar dicho servicio es imprescindible ser trabajador o trabajadora esencial y contar con el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC).

En lo que respecta a la salud, habrá guardias de enfermería durante las 24 horas en los distintos Centros de Atención Primaria (CAPS); mientras que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajará con total normalidad.

El Cementerio Municipal permanecerá cerrado para el público, por lo que solo se atenderá a las empresas de velatorios y se realizarán inhumaciones.

Las casas de abrigo y paradores funcionarán con regularidad. Respecto al Mercado Central (venta minorista) y el Mercado Regional (venta mayorista), se dispuso el normal funcionamiento de ambos espacios, con sus respectivos horarios habituales, a fin de garantizar la provisión de alimentos.

La República de los Niños, el Parque Ecológico y los demás espacios públicos de la Comuna están cerrados por la cuarentena.