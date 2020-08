Ex convictos roban un auto con un nene adentro: “Sentí que moría”, dijo la madre

Una mujer y su hijo de 6 años fueron asaltados por dos delincuentes que los abordaron cuando salían en auto de su casa del barrio San José, del partido bonaerense de Almirante Brown, y tras empujar a la madre al suelo y provocarle fracturas, escaparon en su vehículo con el niño a bordo, a quien tiraron al asfalto a unos 200 metros, informaron fuentes judiciales y policiales.

Por el caso fueron detenidos dos hombres que, entre ambos, habían estado presos “diez veces”, dijo el ministro de Seguridad Sergio Berni, quien aprovechó para cuestionar al sistema penitenciario diciendo que “los delincuentes cada vez que salen de la cárcel cometen delitos peores”. Fuentes judiciales aclararon, por su lado, que ambos acusados “salieron en libertad entre enero y abril de este año, con sus penas cumplidas”.

Más allá de las internas gubernamentales y las declaraciones, el tremendo caso sucedió cerca de las 16 del jueves en la puerta de la casa situada en Jujuy 935, del barrio San José, cuando una mujer sacó del garaje su auto Volkswagen Fox, en el que estaba su hijo, y bajó a cerrar el portón.

En ese momento, y tal como quedó registrado en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la vivienda, dos delincuentes armados con un cuchillo se aproximaron con fines de robo y abordaron el vehículo que estaba en marcha. La mujer, identificada como Claudia Lorena Crespo, quiso evitar que los asaltantes huyeran con su hijo en el auto y se colgó de la puerta mientras ellos intentaban huir, hasta que finalmente cayó a la calle.

Crespo, quien sufrió una fractura en el brazo izquierdo y varios golpes, corrió a los gritos detrás del auto hasta que encontró al niño, a quien los asaltantes arrojaron al asfalto a unos 200 metros.

“Iba a dejar a mi nene un ratito con mi mamá para poder trabajar. Estaba cerrando el portón y los vi. Lo primero que quise fue sacar a mi nene, quería sacar a mi nene de adentro del auto”, contó Claudia en la puerta de su casa, donde ya sufrió otros asaltos y por lo que su marido colgó un cartel que dice: “Esta casa fue robada dos veces. ¡Ya no hay nada!”.

Entre lágrimas y con el brazo izquierdo enyesado, la mujer agregó: “Sentí que se llevaban todo, no me importó el auto, solo quería a mi nene y al ver que se iba y no me lo dejaban me desesperé, no me importó que tengan armas, sentí que me moría porque corrí detrás de ellos y ellos no paraban, grité con todas mis fuerzas para que salieran todos y salieron todos mis vecinos, yo lo único que me acuerdo es que corría por el medio de la calle llamándolo (a si hijo)”. La mujer remarcó que a su hijo “lo tiraron” del auto a unos 200 metros.

“Vino corriendo y cuando vi que venía sangrando su boca...es horrible, es horrible vivir así”, añadió la víctima del asalto, quien aseguró que a su hijo “le costó dormir y estuvo con muchos vómitos de los mismos nervios”. Claudia y su esposo Rubén son peluqueros y recién esta semana retomaron su actividad desde el inicio del aislamiento por el coronavirus.

Ambos aseguraron a la prensa estar “cansados” de los robos. “Tendríamos que dejar todo e irnos de acá”, dijo Claudia, mientras que Rubén agregó: “Hoy tenés que agradecer que no te pegaron un tiro, que no se llevaron al nene, vivimos con miedo”.

Tras el hecho, madre e hijo fueron asistidos de un hospital, ya que ella sufrió una fractura y golpes, y el niño diversas lesiones producto de haber sido tirado del auto.

Por la tardes se confirmó la detención de dos sospechosos, ambos con antecedentes penales. Berni dijo que fueron beneficiados con arrestos domiciliarios durante la pandemia, lo que fue desmentido por otras fuentes oficiales.

Los detenidos fueron identificados por los investigadores como Ezequiel Valdivia González (25) y Maximiliano Laporta (31).

La investigación del hecho, caratulado como “robo agravado”, está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dirige el fiscal Gerardo Mohoraz.