El aislamiento de Nicole Neumann: los síntomas, los hisopados y la charla con Cubero

Nicole Neumann regresó a “Nosotros a la mañana” luego de haber permanecido durante dos semanas aislada en su casa por haber dado positivo de coronavirus y contó cómo llevó esos días junto a sus hijas.

En primer lugar, lamentó que que se haya difundido la noticia. “Me obligaron a hablar en el día siete de mi enfermedad. A mí me hubiera gustado contarlo después de pasarla”.

Y contó que sufrió “una sensación molesta” como la del hisopado y aseguró que dos de sus tres hijas decidieron hacérselo de manera voluntaria ya que no era necesario. “Ellas quisieron saber”.

Respecto a los síntomas de una de sus hijas comentó que “yo no quería hablar de mis hijas, ni que se hablara de su salud, pero no me queda otra que aclarar. Tuvo muchos días de cansancio, estuvo en la cama. También le ardían los ojos, no podía abrirlos”.

Con respecto a su caso dijo que tuvo “mínimos síntomas como si fuera un resfrío. Tuve ardor de garganta, cansancio extremo, de a ratos me te da como un mareo. No pude sentirme mal porque tenía que atenderlas (a sus hijas). Salvo una vez, que me senté en la mesa del comedor y las fui guiando para que hagan una tarta porque yo no podía más”.

En tanto, respecto a la actitud que adoptó su ex marido, Fabián Cubero, señaló que lo llamó para comentarle la noticia y le dijo que las puertas estaban abiertas para que visitar a sus hijas: “Es lo que hubiera querido yo si hubiera pasado al revés. Yo hubiera querido estar al lado de mis hijas” y no quiso contar qué respondió el ex futbolista.