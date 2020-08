“Cuando termine todo esto los infectólogos no van a poder salir más a la calle"

Miguel Ángel Pichetto volvió a mostrar su lengua filosa: en declaraciones radiales cuestionó la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno y no dudó en castigar contra funcionarios y médicos epidemiólogos. “Cuando termine todo esto no van a poder salir más a la calle porque fueron la imagen de la limitación de libertades”, no dudó en decir.

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio refirió a “la libertad de circulación y la vida de las personas que han sido afectadas” a partir de la cuarentena obligatoria. Hay agotamiento, incertidumbre, una sensación de agobio en la sociedad, no da para más esto”, sentenció.

Aseguró que no tiene una visión destructiva del gobierno, y que, incluso, quiere que le vaya bien, "pero en estas cuestiones no pueden decidir únicamente los epidemiólogos”.

“En una primera etapa, la cuarentena parecía razonable para preparar a los equipos de salud. Pero esto se convirtió en un mecanismo de inmovilizar a la sociedad para siempre, no hay una mirada de salida. La Ciudad de Buenos Aires está intentando abrir a pesar de la resistencia que le ponen desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, consideró el integrante de la Auditoría General de la Nación y resaltó la falta de un mensaje esperanzador.

“Hay funcionarios que han estado diciéndole a la gente todas estas limitaciones. Cuidado con esto, cuando la gente se dé cuenta que esa gente estaba identificada con todo lo negativo puede haber una reacción. Cuando este ciclo termine, les puede pasar como a los periodistas de Malvinas: no van a poder salir más a la calle. Porque fueron la imagen de la limitación de libertades, la imagen de que tu vida se convirtió en una cosa muy oscura”, sostuvo en radio Rivadavia.