Las impactantes fortunas de las familias más ricas del mundo

El portal Bloomberg publicó un listado con las familias más ricas del mundo, varias de las cuales aumentaron su fortuna pese a la pandemia por el coronavirus. Un ejemplo es la familia Walton, dueña de Walmart, que ganó 25 mil millones de dólares en el último año para llevar su fortuna a U$S 215 mil millones.

A continuación, el top 10 de familias más ricas (deja afuera a multimillonarios con riqueza de “primera generación” como Jeff Bezos): 1) Familia Walton (Walmart): U$S 215 mil millones; 2) Familia Mars (Mars): U$S 120 mil millones; 3) Familia Koch (Industrias Koch): U$S 109,7 mil millones; 4) Familia Al Saud (extracción de petróleo): U$S 95 mil millones; 5) Familia Ambani (Reliance Industries): U$S 81,3 mil millones; 6) Familia Hermes (Hermes): U$S 63,9 mil millones; 7) Familia Wertheimer (Chanel): U$S 54,4 mil millones; 8) Familia Johnson (Fidelity Investments): U$S 46,3 mil millones; 9) Familia Boehringer (Boehringer Ingelheim): U$S 45,7 mil millones; 10) Familia Albrecht (Aldi): U$S 41 mil millones.