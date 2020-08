Furor por el nuevo material de BTS: estrenó Dynamite y rompió récords en YouTube

BTS, el fenómeno del K-pop, consiguió en las últimas horas convertirse en el usuario con la mayor cantidad de vistas en YouTube durante el estreno de un video.

Se trata de "Dynamite", la primera canción en inglés del grupo de Corea del Sur. El clip logró captar 3 millones de visitantes en vivo, el doble de la audiencia del segundo mayor debut de la historia.

Pero este récord parece haberle quedado chico al conjunto coreano ya que ahora va por otra conquista: convertirse en el estreno más visto en un día de la historia. Actualmente, el récord está en manos del grupo de K-pop Blackpink con su canción "How You Like That".

Con ese título, es muy probable que los jóvenes quieran ir por más y destronar a "Despacito" como el video musical más visto en la historia, que actualmente tiene 6,900 millones de vistas y contando.