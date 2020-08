Tomas sin pausa, asentamientos que crecen y un flagelo que nadie detiene

La región no para de sumar casos de usurpaciones. Ayer se conoció un nuevo episodio en El Dique, Ensenada, donde un hombre de 82 años denunció haber sido despojado de su casa y su terreno. En Melchor Romero denunciaron que no para de crecer de un asentamiento que rodea una cantera y sigue avanzando la megatoma de Los Hornos. Todo ello un día después de las cinco detenciones en San Carlos, donde hubo un intento de usurpación en 526 entre 141 y 142.

En 122 y 42, un terreno de 10 por 60 metros se transformó en botín de una familia que de a poco se fue quedando con el lote en el que había dos viviendas. En una estaba el propietario, de 82 años. Por la pandemia fue unas semanas a la casa de uno de sus hijos y al regresar se encontró con la imposibilidad de entrar a su vivienda, ni siquiera pudo recuperar sus pertenencias.

Según contó uno de los hijos del propietario, “vamos a la comisaría tercera de El Dique y nos dicen que no pueden actuar porque no tienen orden judicial. Y en la Justicia nos dicen que la cuarentena hace imposible cualquier trámite. De esta manera se impone la ley de la selva y mi papá junto a su esposa, que es discapacitada, no puede retornar a su hogar”.

En el barrio aseguran que la familia que tomó el terreno comenzó hace varios años con movimientos que fueron quitándole parte del lote a quien asegura ser el propietario de la tierra. Cuando arrancó la cuarentena ya tenía iniciado un trámite para sacar a la gente que el denunciante considera intrusa.

“Nadie ha hecho nada y ya me quedé sin la casa, las pertenencias y el terreno que compré con gran esfuerzo”, le dijo el propietario del terreno de 42 entre 122 y 123 a uno de sus hijos, que habló con este diario para tratar de revertir la situación haciendo público el episodio.

En tanto, en la zona de 529 a 32 y de 174 a 179, alrededor de una cantera de Melchor Romero, un asentamiento no para de crecer.

Apuntan en la zona, que “al mismo tiempo que desaparecieron las luces LED de la avenida 173, recientemente asfaltada, se ilumina cada vez más ese barrio”.

También afirman que “en una cancha de fútbol, cercana al asentamiento, más de una vez han jugado torneo de fútbol, escuchan música a todo volumen y se ve movimiento constante. Para esta gente el coronavirus no existe, parece”, dijo una vecina que habló con este diario.

Además afirman que “en el asentamiento se han colgado de la luz y los vecinos que pagamos las facturas tenemos baja tensión. Es el mundo del revés”.

Lo que preocupa también es que no paran de llegar camiones al lugar, que arrojan basura en la cantera y en la cancha de fútbol.

En Melchor Romero hay distintos focos de usurpaciones, uno de los últimos tuvo lugar detrás del hospital Alejandro Korn, en el sector de 528 y 174.

DETENIDOS EN OTRO INTENTO DE TOMA

Todo esto ocurrió un día después de que, como anticipara EL DIA, cinco hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en San Carlos en un intento de posesión ilegal de un terreno y al parecer habrían intentado agredir a efectivos policiales.

El incidente se produjo en un predio de 526 entre 141 y 142 cuando el dueño, un hombre de 44 años, denunció el intento de usurpación.

Efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la subcomisaría La Unión, de la Policía Local y del Comando de Patrullas se presentaron en el lugar y luego de confirmar que el denunciante tenía la documentación que acreditaba la propiedad del terreno, invitaron a retirarse a cinco hombres, los que ya estaban instalando casillas de madera.

Los hombres, cuatro jóvenes de 22, 23, 28 y 29 años y un hombre de 43, resistieron el operativo e intentaron agredir a los policías por lo que fueron reducidos y derivados a la sede policial.

En el lugar, los uniformados incautaron un machete, una pala de punta, tres motos y una camioneta utilitaria.

Con intervención de la UFI N° 11, del fiscal Álvaro Garganta, los cinco demorados quedaron imputados por tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad.

MODALIDAD REPETIDA

En la mayoría de estos casos los ocupantes suelen apropiarse de las tierras para luego ofrecerlas a la venta a través de las redes sociales, aprovechando la urgencia habitacional de muchas familias.

“Se impone la ley de la selva y mi papá y su esposa no pueden retornar a su hogar”, denunció una vecina

La Plata es la ciudad más castigada por este fenómeno que también golpea en el Conurbano