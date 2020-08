La novedosa iniciativa que recorre la periferia: “Danos el arma, te pagamos su valor y te enseñamos un oficio”

Una iniciativa que apunta a brindar oportunidades laborales, a partir de ofrecer cursos a cambio del desarme y de tareas en comedores, comenzó a circular por distintos barrios de la periferia platense.

"Tratamos de ayudarte, danos el arma y te pagamos su valor. Te ofrecemos un curso gratuito de capacitación laboral (tatuador, peluquería, reparación de celulares)”, dice un cartel que ya recorre varios puntos de la región

"Para eso, antes, te asignaremos un comedor o merendero próximo a tu barrio y deberás concurrir para ayudar con la preparación de las comidas. Te damos una oportunidad. Aprovechala. Si seguís así terminás lastimando a alguien, muerto o preso", agrega el escrito.

En tanto, en diálogo con este medio, Pablo Pérez, coordinador de La Plata Solidaria, brindó más detalles sobre la movida.

“Ya hemos hecho el desarme hace unos años y nos fue bastante bien. Vemos una violencia casi desmadrada en la periferia de la Ciudad con muchos pibes a la buena de Dios, en donde el límite entre quedarse en una esquina y salir a hacer cosas que no deben es difuso. Y no hay posibilidades de avanzar sobre eso si no se hace algo”, explicó.

Y agregó que “la idea es sencilla, ante la falta de compromiso del Estado con estas cuestiones, nos parece que hay que hacer algo. Y surgió de abajo hacia arriba la iniciativa. Trabajos con merenderos de distintos barrios, que no pertenecen a partidos políticos, y todos nos dicen lo mismo, que los chicos están a la deriva, que se pelean por una garrafa y a los tiros por una zapatilla. Y lo importante es hacerlos sentir parte, ya que no está la escuela, de algún tipo de proyecto”.

Asimismo, señaló que “lo empezamos a desarrollar y la verdad que los comedores se engancharon, con bastante fuerza y ganas. Obviamente hay que protocolizar todo porque no se puede dar un curso en medio de la pandemia, pero ya se sumaron estudiantes de derecho de la UNLP, y la idea es poner de manifiesto lo que está sucediendo, porque esto va a ser terrible una vez que pase la pandemia”.

Por último, contó en qué barrios comenzaron a implementarlo: “Lo comenzamos hace unos días, en Catela, Tolosa y Villa Alba y lo vamos a continuar en lugar de la periferia donde tengamos conocimiento del territorio. Y los cursos surgieron a partir de un relevamiento de qué les gustaría hacer”.