Abogados platenses que trabajan en capital federal pusieron el grito en el cielo por el aumento de la matrícula

Lorena Chalupa es una abogada de La Plata dedicada a temas comerciales y de familia, y al igual que muchos colegas suyos de nuestra ciudad, se desempeña en capital federal. Según afirmó, a la crisis económica que atraviesa el sector a raíz de la pandemia, quienes trabajan en jurisdicción porteña ahora también deben afrontar un considerable aumento del valor de la matrícula, lo que profundiza la difícil situación de los profesionales. Por este motivo, Chalupa dio inicio a una juntada de firmas apuntada a que las autoridades revean el incremento y estudien alternativas "acordes a este momento complicado que estamos viviendo".

"En el Colegio de Abogados de la capital federal hemos tenido un incremento de la matrícula en casi un 100 por ciento por el cual ahora deben abonar por ello unos 8.000 pesos. Si bien es un monto anual, es difícil afrontar este aumento para los que somos abogados independientes y no contamos con otros ingresos", expuso la abogada.

Chalupa enmarcó el incremento en un escenario laboral "en el que venimos teniendo una merma importante de trabajo y otras cuestiones como honorarios que no son cumplimentados en término porque los clientes no cuentan con ese dinero". El contexto, dijo, golpea particularmente a "los abogados independientes al no tener una segunda fuente laboral estamos en un momento crítico como ocurre en otras tantas actividades".

La abogada contó que en lo que va de la pandemia, más allá del retorno de la actividad judicial, el declive en el volumen de trabajo provoco que "algunos colegas tuvieran que dejar el trabajo en sus estudios y dedicarse a otras actividades comerciales, que no son pertinentes al rol del abogado". "Conozco casos en que se han puesto a vender ropa usada, otros a trabajar en repostería y llevar a domicilio, entre otras tareas ajenas a lo que es nuestro trabajo", afirmó.

En función de las medidas protocolares que rigen por la pandemia, aseguró que la dinámica laboral en los tribunales está lejos de ser la de antes y de algún modo tiene relación con la merma laboral. "Por ejemplo para revisar un expediente se debe pedir turnos vía mail al juzgado y en cierto día se puede ir, pero no se tiene ese contacto directo en el que uno se acerca al expediente, toma el visto o la noticia de la causa y puede consultar en mesa de entrada cara a cara con los empleados. Algunas veces la página web se ha caído, o contestan que debido a la pandemia está disponible", describió.

La letrada dijo que la situación se torna más problemática cuando "tenemos chicos y somos cabeza de familia".

También manifestó que "no he visto que se haya atendido las dificultades que viene teniendo el abogado, nos sentimos invisibles, como que nos fueramos parte de esta problemática que nos trastoca a todos como personas y nuestra dignidad que se ve afectada".

Juntada de firmas

Tras el aumento de la matrícula, los abogados de La Plata que se desempeñan en la capital federal participan de una campaña virtual de juntada de firmas con la que se solicita al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal "exceptuar a los profesionales del pago de matrícula 2020 o provea otra solución mas adecuada y humana". Al día de hoy, la iniciativa ha superado las 200 firmas.

Chalupa destacó en ese sentido la medida adoptada por el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, la cual rige en La Plata, que estableció prórrogas de las cuotas de la matrícula 2020 para ser abonadas a partir de enero de 2021. Según argumento la entidad provincial, la disposición se tomó "con motivo de la emergencia excepcional sanitaria y la disminución en el trabajo de las abogadas y abogados bonaerenses y en sus ingresos".

La circular establece "pago de la primera cuota de matrícula de 2020, hasta el 1 de enero de 2021 con condonación de intereses punitorios" bajo las siguientes condiciones: "cálculo para el pago de la primera cuota al valor del jus arancelario Ley Nº 14.967 de $ 1.716 (fijado por la SCJBA Acordada Nº 3953, del 2/10/2019). Pago segunda cuota con vencimiento el 31 de julio de 2020, así como para el pago íntegro de la matrícula anual antes de esa fecha, también al valor del jus arancel ario Ley Nº 14.967 de $ 1.716 (fijado por la SCJBA Acordada Nº 3953, del 2/10/2019).