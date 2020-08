Tiene 87 años y sueña con volver a convertirse en Ironman

En medio del clima de incertidumbre que se vive en el mundo por el avance del coronavirus, una inspiradora historia de superación personal se conoció en las últimas horas.

El protagonista es Hiromu Inada, un japones de 87 años que ya comenzó a prepararse a nivel físico para poder cumplir con su sueño de reconquistar su título del Ironman de más edad del mundo, considerada como una de las competiciones de resistencia más duras. Ya lo consiguió en Hawaii en 2018 a los 85 años y 328 días.

Ahora nuevamente se embarcará en la aventura de romper su propio récord.

"Mis huesos son más delgados y mis músculos son más débiles. Y necesito complementar eso con mi dieta", explicó el japonés al anunciar que ya comenzó con los entrenamientos para cumplir con su objetivo.

"No puedo rendirme, de lo contrario, siento pena por los que me apoyan. Aunque tengo el mismo plan de entrenamiento que los más jóvenes, tardo el doble de tiempo en hacerlo. Pero también me motiva ver el entrenamiento de los jóvenes triatletas. Creo que es bueno cómo nos motivamos unos a otros", asegura.

Hiromu Inada es consciente de sus limitaciones y pese a ello intentará llevar su cuerpo al máximo. "Mi vida está centrada en el Ironman”, sostuvo.