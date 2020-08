La madre de Facundo confirma las peores sospechas: son sus restos y fue asfixiado

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, aseguró que los peritos que analizan el cuerpo hallado en la General Cerri le dijeron que pertenece a un joven de “entre 22 y 24 años”, de “1,60 metros” de altura y que la causa probable de muerte fue “asfixia”.

En tanto, peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) iniciaron un peritaje en busca de rastros sobre el patrullero de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Bahía Blanca que, según su GPS, circuló nueve días después de la desaparición de Facundo por el cangrejal de Cerri donde fueron hallados los restos esqueletizados.

“Han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora, están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento”, dijo la madre de Facundo a la prensa.

Tras manifestar que está “rota pero en pie”, Cristina se refirió a toda la información que recibió el martes, cuando comenzó la autopsia del cuerpo en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en el barrio porteño de Núñez.

“Ayer fue un día durísimo. Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa”, manifestó la mujer, quien agregó que está “esperando la confirmación del ADN”.

Cristina contó que cuando los peritos le dijeron que la probable causa de muerte fue la asfixia se quebró.

“Me caí. Me quebré. Lloré mucho, pero desde el día uno teníamos que buscar la verdad y hoy sé que nunca me equivoqué”, agregó la mamá de Facundo, al referirse además al secuestro de una patrulla policial que, según el análisis de su GPS, estuvo cerca del hallazgo del cuerpo de su hijo el 8 de mayo pasado, “el mismo día que una de las policías involucradas desactivó el WhatsApp de su teléfono”.

Respecto a ese patrullero, fuentes de la investigación aseguraron que el fiscal federal bahiense Santiago Ulpiano Martínez ordenó una serie de medidas en busca de rastros del joven desaparecido.

Además, durante el allanamiento realizado ayer en la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Bahía Blanca, se secuestró el libro de guardia para intentar determinar qué policía estuvo a bordo de ese patrullero el 8 de mayo pasado, cuando se determinó que permaneció 35 minutos detenido a unos 800 metros del lugar donde el 15 de agosto fueron hallados los restos óseos.

Sobre esas medidas, la madre de Facundo dijo que no sabe si fueron adoptadas por la Justicia como consecuencia de “la visita al Presidente de la Nación o que al fiscal se le prendieron las luces que tenía todas apagadas o si fue la charla con la jueza ayer”, dijo.

“Ella (la jueza federal bahiense María Gabriela Marón) me iba indicando cada una de las cosas, creo que inclusive ella se fue convencida de lo que escuchó, que no caben dudas: Facu no se suicidó, Facu no se cayó de un puente, a Facu lo mataron y es la (policía) bonaerense la que tiene que dar respuesta de eso”, dijo la mujer, quien agregó que a su hijo “lo mató la policía”.

Luego, volvió a pedir el apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez de la investigación del caso, al asegurar que “no sólo ha violado los derechos de Facu, sino de Daiana, su ex novia, y a mi me ha pisoteado de una forma... es inhumana la forma en que me ha tratado, nunca me recibió, el destrato que he tenido no se lo deseo a nadie, no entiendo como sigue siendo fiscal”.

Finalmente, volvió a cuestionar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de quien dijo que es “desquiciado” y “mala persona”, sostuvo.

“Ha dicho tantas cosas... era el mismo que me iba a devolver a mi hijo con vida y que me dio el pésame antes de que me lo diera nadie. Es el mismo que defiende a su policía. Espero que algún día tenga la honradez y la valentía de decir ‘disculpeme señora’, no solo conmigo sino con mis abogados, a los que ha vapuleado y ha tratando tan mal”, dijo.

“Yo pido la renuncia a Berni. Que renuncie porque el señor está ciego o no quiere ver la realidad. Mientras él se pasea por los canales de televisión a nuestros jóvenes los están matando y los está matando la policía, si el señor no quiere ver la realidad es porque vive en una nube”, agregó.

En las últimas horas se iniciaron estudios sobre una patrulla que estuvo en la zona del hallazgo

