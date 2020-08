El canje de deuda cerró con una alta adhesión

El canje de la deuda por US$ 66.300 millones de títulos emitidos bajo legislación extranjera cerró hoy con un amplio nivel de adhesión, según analistas de mercado consultados por Télam.



La operación cerró, tal como estaba previsto, a las 18 hora de Buenos Aires, 17 de Nueva York, y la información oficial se conocerá el lunes, señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.



Los analistas proyectan que el nivel de adhesión superaría los umbrales necesarios previstos en los distintos tipos de bonos, lo que permitiría al Gobierno hacer ingresar a quienes en un comienzo no aceptaron la propuesta, por la aplicación de las Cláusulas de Acción Colectivas.



Esas cláusulas establecen, según cada tipo de título, que si entre el 65% y 85% de los tenedores aceptaron el canje, el resto debe acogerse.



A principios de agosto, y luego de cinco propuestas, el canje recibió el apoyo de los tres grandes grupos de acreedores, que representan a grandes fondos de inversión como Blacrock, Ashmore, Monarch y Fidelity, quienes a su vez alentaron a los inversores minoristas ingresar al canje.



También recibieron el apoyo de fondos como Fintech, Gramercy y Greylock, que ya participaron de reestructuraciones anteriores con Argentina y en la región.



El Gobierno argentino anunció el 21 de enero su intención formal de reestructurar la deuda, y luego de 4 meses de intensas negociaciones con los acreedores -desde que se lanzó la primera oferta a la comisión de Valores de Estados Unidos el 21 de abril-, la Argentina puso hoy punto final al asunto y el próximo 4 de septiembre quienes hayan ingresado a la operación tendrán depositadas en sus cuentas lo nuevos bonos.



En los canjes 2005 y 2010, Argentina alcanzó una aceptación del 75% en la primera oportunidad y luego del 93% con la reapertura, pero no pudo evitar el riesgo de holdouts que acudieron a la justicia neoyorquina.