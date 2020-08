Kyrgios se bajó del US Open y le pegó a sus colegas

El tenista australiano Nick Kyrgios anunció que no acudirá a Nueva York a finales de agosto para disputar el US Open por la crisis sanitaria producida por la pandemia de coronavirus y calificó de “egoístas” a los jugadores que decidieron participar.

“No jugaré este año en el US Open. Me duele en mi corazón no salir allí a competir, pero no voy a participar por la gente, por mi gente australiana, por los cientos de miles que han perdido la vida. Esta es mi decisión, guste o no”, dijo.

“Si quieren ir, depende de ellos, pero siempre que actúen apropiadamente y de forma segura”, advirtió antes de enviarles un duro mensaje para aludir a sus “razones” para no competir en la cita. El australiano aseguró que “hay que trabajar juntos y no ser egoístas” y cargo contra el serbio Djokovic “por intentar hacer dinero rápido con exhibiciones”.