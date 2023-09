“Me duele, pero Huracán se cerró bien y no supimos resolver el partido”

Leonardo Madelón lamentó la derrota sufrida por Gimnasia, su equipo, frente a Huracán, aunque hizo lo posible para dar vuelta la página lo antes posible y empezar a diagramar el partido del sábado contra Central, en el Bosque, al que calificó como una nueva final.

“Vinimos a cancha de Huracán con la intención de ganar, y en el primer tiempo estuvimos bien, aunque sin eficacia. Con uno más, les dije a los jugadores que uno cree que le sobra en todos lados y el rival redobla el esfuerzo porque sabe que le falta uno”, manifestó el director técnico de Gimnasia en conferencia de prensa.

“Los jugadores dieron todo, no los culpo. Se dio así, el rival convirtió el 1-0 y bueno... Me duele porque sumar es bueno, pero ya pasó. Y al hincha le digo que esto ya pasó, que no tiene arreglo. Ahora viene Central y tenemos que jugar otra final”, agregó el encargado de la conducción de los albiazules.

En un momento recordó, considerando la victoria ante Vélez, en la fecha anterior, que “el otro día dije puede ser por acá, jugando así, pero necesitamos tranquilidad, serenarnos, y enfocarnos en jugar un partido lindo en el Bosque el fin de semana que viene”.

En sus respuestas ante las consultas del periodismo Madelón aseguró que “pusimos lo mejor, pero Huracán se cerró bien y no supimos resolverlo. Hasta con una mayor tenencia en el segundo tiempo nos costó patear al arco”,

Explicó que “nos vamos a quedar a dormir en la concentración pensando ya en el partido contra Central”, y en este contexto se mostró informado sobre lesiones sufridas por algunos jugadores del conjunto rosarino que dirige Miguel Ángel Russo, como Ignacio Malcorra, quien debió ser reemplazado en el primer tiempo del partido contra Independiente.

Los Triperos llevan siete partidos sin ganar de visitantes, con dos empates y cinco derrotas

Cuando se le hizo notar los problemas que tiene Gimnasia para resolver jugadas de pelota parada en su área, Madelón dijo que “todo se entrena, porque las detenidas son importantes. Pero se escaparon las marcas...”, y consideró que “tampoco podemos hacer un karma de esto, porque se hace carne y cada pelota detenida es un sufrimiento”.

“Tenemos que sumar con Central, cada punto vale. Tenemos que aprender a sumar y si esta vez no supimos resolver el partido, lo trataremos de hacer en el próximo. Perdimos y estamos mal, como lo estuvo Vélez el otro día después de perder con nosotros”.

Esta caída en el Tomás A. Ducó fue la primera del conjunto Tripero como visitante con Leonardo Madelón como entrenador, pero resultó la séptima presentación sin triunfos saliendo de la ciudad.