“Mi hijo robó y quiero que pague, pero está preso mi marido, que es un perejil”

Una singular historia tiene como protagonistas a los integrantes de una familia domiciliada en la localidad platense de Arturo Seguí, en relación con un robo en un comercio, un allanamiento posterior y dos arrestos.

El origen de este caso fue un escruche cometido el 20 de julio, el Día del Amigo, en una gomería situada en diagonal 144 entre 147 y 148, de ese zona del norte platense.

Según consta en la denuncia que el damnificado realizó en la comisaría Decimosegunda, del local le sustrajeron “cubiertas, llantas, cámaras, parches y herramientas de trabajo”, luego de que le forzaron una ventana lateral.

Policías de esa jurisdicción trabajaron en la investigación del caso y el lunes pasado, con el aval del titular de la UFI Nº 6, Marcelo Romero, realizaron un allanamiento en una vivienda de 411 entre 155 y 156.

En ese domicilio, informaron fuentes ligadas con la pesquisa, encontraron y secuestraron “llantas, cámaras y crickets”, a la vez que detuvieron a un hombre de 46 años y a su hijastro, de 20.

Ambos fueron trasladados a dicha seccional y al día siguiente el joven recuperó la libertad, mientras que la pareja de su madre sigue detenido.

“Todo AL REVÉS”

Cuando parecía que el ilícito estaba debidamente esclarecido, en la tarde de ayer, María del Carmen Cottonelli (46), mamá del muchacho que fue dejado libre en relación al escruche en la gomería y a su vez pareja del hombre que sigue preso por la misma causa, expuso ante este diario su indignación por el resultado de la investigación y proceder policial.

Sin poder contener su enojo por la situación planteada, se preguntó “¿por qué la Justicia está actuando al revés en este tema?”.

Reconoció Cottonelli que su hijo “robó en la gomería”, pero desligó por completo a su pareja, Miguel Alejandro Salomón, con quien tiene una hija de 9 años. Con su primer marido tuvo otros tres, uno de los cuales es el implicado en el escruche.

“Me reconoció que fue responsable de eso y cuando lo detuvieron el lunes se lo comentó también a la defensora, pero ella le aconsejó que no se hiciera cargo, porque iba a terminar complicando más a su padrastro”, sostuvo Cottonelli en diálogo con este diario.

Y acotó: “Ahora mi hijo está en casa y mi esposo, que es un `perejil`, ya que no tiene nada que ver con ese robo, sigue detenido en la comisaría de Villa Elisa”.

“Mi hijo tiene que escarmentar”

La mujer se mostró dispuesta a entregar a su hijo a la Policía, argumentando que “debe escarmentar y pagar por lo que hizo”, sin pasar por alto que, además, “él está dispuesto a hacerlo”.

“Después de ese lunes en que vino la Policía e hizo el allanamiento”, secuestrando mercadería de una gomería hallada en el patio de la casa, el joven de 20 años le dijo a su madre que las había llevado él, hasta que “terminó reconociendo que las había robado”, confirmó ella.

“No entiendo por qué arrestaron a mi esposo”, insistió Cottonelli, “si desde que empezó la cuarentena ya ni sale a vender repasadores, trapos de piso y trapos rejilla por las casas. En estos 5 meses solo salió de casa para llevar a nuestra hija a clases particulares, los miércoles y viernes, de 10 a 12. Después está siempre en casa”.

Por otra parte, Cottonelli tuvo reproches hacia los policías que llevaron adelante la orden de registro en su domicilio.

La mujer tiene dos trabajos. Por la mañana cuida a un nene de 3 años y por las tardes hace corretaje en kioscos.

“El lunes volví a casa a las 5 y media de la tarde y me encontró con patrulleros y motos de la Policía enfrente de mi casa, además de una camioneta blanca sin identificación”, recordó, puntualizando que “a los 10 minutos sacaron a la calle a mi hija, que estaba solamente con una remera, y a la hora se llevaron esposados a mi marido y a mi hijo. No me explicaron nada. Tampoco por el desorden y roturas en casa”, remató.

La denunciante sostiene que fue la defensora oficial quien le aconsejó al joven “no confesar”