Afiliados autoconvocados volvieron a marchar a la sede de IOMA

Un grupo de afiliados autoconvocados marchó este mediodía a la sede central del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), en 46 entre 12 y 13 de La Plata, para exigir que garantice las coberturas y prestaciones en medio del conflicto que la obra social provincial Instituto mantiene con la Agremiación Médica Platense (AMP).

Con la consigna "IOMA es nuestro" y con la puesta en marcha de medidas sanitarias preventivas para evitar la circulación del Covid-19, los manifestantes marcharon se movilizaron para expresar su preocupación por una serie de problema que tuvieron en las últimas semanas con respecto a las prestaciones médicas

Los autoconvocados piden "recuperar una cobertura de calidad para todos los afiliados y sus familias, garantizar el libre ejercicio del derecho del afiliado a elegir al profesional médico, y lograr un espacio institucional de expresión de aquellos afiliados no sindicalizados, incluyendo también los vinculados por convenios y a los voluntarios".

Sostienen que "quienes aportamos mensualmente -en forma obligatoria- al IOMA tenemos que comenzar a tomar medidas concretas para impedir que estas acciones se lleven a cabo, ya que veríamos seriamente dañadas la libre elección tanto de los profesionales como de las instituciones donde atendernos. IOMA es de los afiliados, quienes aportamos para que se pueda hacer frente a las prestaciones correspondientes". Asimismo, reclaman por "la no pamización del IOMA".

En torno a la tensión entre IOMA y la AMP, esta última junto con la mesa de enlace conformada por asociaciones profesionales y científicas le reclamaron a la obra social por una deuda de 16 millones de pesos desde el inicio de la pandemia, correspondiente a los honorarios de unos 800 médicos, y por débitos "indebidos" a los profesionales.

Por otro lado, manifestaron que al día de la fecha no han recibido una propuesta superadora por parte del IOMA, respecto a la actualización de los honorarios vigentes, que fuera considerada como insuficiente por el plenario de médicos realizado el 7 de agosto pasado, donde el incremento de honorarios propuesto por el Instituto fue cercano a un 7%.

Cabe recordar que la mesa de enlace también rechazó la propuesta que hizo llegar el IOMA por el plus COVID por ser considerada como una compensación económica y no un plus por insalubridad tal como propuso la AMP.