La "abuela-gamer" que la rompe en YouTube y tiene casi un millón de seguidores

¿Quién dijo que los adultos mayores no juegan videojuegos? La estadounidense Shirley Curry tiene 84 años y en su canal gamer de YouTube tiene más de 900.000 seguidores, a los que ella cariñosamente -y por sus edades- los llama "nietos.

Cuando quienes siguen sus videos se entusiasman con sus encantadores recorridos del exitoso juego de rol The Elder Scrolls V: Skyrim, ella siente que sus elogios están fuera de lugar. “Cuando la gente dice cosas como '¡Eres una leyenda!', Me avergüenza. Porque solo soy una abuela novata Trato de ser honesta y ser yo. Me siento aquí en mi apartamento y pienso historias. Eso es todo lo que hago", aseguró en diálogo con The New York Times.

Curry comienza todos los días en su casa en el suroeste de Ohio, encaramada frente a la computadora con la cámara encendida, lista para guiar a sus "nietos". Lee en voz alta todos los mensajes escritos que aparecen en el juego, disfruta del acogedor ambiente de las posadas junto a la carretera y equipa cuidadosamente su inventario con espadas, hachas y dagas. Al final de cada video, despide a sus espectadores con el mismo saludo: "Adiós, nietos".

Cuenta que comenzó a jugar videojuegos cuando su hijo le enseñó a jugar el clásico de estrategia de 1996 "Civilization II". "Jugaba mucho, día y noche. Me encantó", recordó.

Se unió a YouTube en 2011 para ver algunos de sus canales de juegos favoritos y subió su primer video de Skyrim en 2015. El mismo, en el que lucha con una araña gigante, alcanzó los 2.1 millones de visitas. “Petición para que la abuela Shirley sea clasificada como tesoro nacional”, dice uno de los principales comentarios.