Apple mantiene su demanda a pesar de la pandemia: prepara 75 millones de iPhone con 5G

Se conoció en las últimas horas que Apple ha pedido a los proveedores que fabriquen al menos 75 millones de iPhones 5G para finales de este año, aproximadamente en línea lo ocurrido el año pasado, en una clara señal de que la demanda del producto más importante de la compañía se mantiene a pesar de la pandemia del coronavirus y la crisis económica que ha generado a nivel mundial. .

Los envíos de estos iPhones de próxima generación pueden llegar a 80 millones de unidades en 2020, según personas familiarizadas con la situación. Apple planea lanzar cuatro nuevos modelos en octubre con velocidades inalámbricas de quinta generación, un diseño diferente y una selección más amplia de tamaños de pantalla, aseguró el portal Bloomberg.

Apple también está preparando un nuevo iPad Air con una pantalla similar a un iPad Pro de borde a borde, dos nuevas versiones de Apple Watch y sus primeros auriculares supraaurales fuera de la marca Beats. También se está trabajando en un altavoz HomePod más pequeño.

Los proveedores del gigante de Silicon Valley subieron sus acciones este martes, en un claro síntoma de que al producción no está en baja. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y LG Display Co. cerraron con un alza del 2 por ciento, el proveedor de lentes Largan Precision Co. subió un 4,1 por ciento y el ensamblador de auriculares Goertek Inc. ganó un 2,1 por ciento. Apple, en tanto, subió un 2 por ciento a las 10:07 de la mañana en Nueva York.