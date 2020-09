Facundo: crecen los rumores y su madre insistió en que son sus restos

Una fuente involucrada en la investigación del caso de Facundo Astudillo Castro anticipó ayer que los primeros análisis sobre los restos hallados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri determinaron que pertenecen al joven desaparecido, pero el juzgado a cargo del expediente aseguró que aún no están disponibles los resultados finales de la pericia genética.

En este contexto, la madre de Facundo, Cristina Castro, aseguró a través de las redes sociales que “hasta el día miércoles no está el ADN”.

La mujer aclaró que esa información le fue suministrada desde el Juzgado a cargo de la causa: “Me lo confirmó la jueza (federal de Bahía Blanca) María Gabriela Marrón”, añadió.

En tanto, el juzgado a cargo del caso y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aseguró oficialmente que el resultado final recién estará el próximo miércoles y que se comunicará primero a la familia del joven desaparecido.

El juzgado también emitió un comunicado en el que afirmó que “aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética” y que “el informe final” será remitido el próximo miércoles.

Una fuente de la investigación había asegurado más temprano que el resultado del ADN, que se realiza en un laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que posee en la ciudad de Córdoba, había confirmado que los restos pertenecen a Facundo.

El martes de la semana pasada, al menos 15 expertos de distintas disciplinas forenses realizaron la operación de la autopsia y remitieron muestras óseas a los laboratorios de genética forense del EAAF para realizar el proceso de identificación.

Tras el hallazgo de los restos, la madre de Facundo aseguró que estaba convencida que el cadáver pertenecía a su hijo.

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril último cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial cuyos efectivos ahora están siendo investigados.

En los plazos que se fijaron inicialmente recién habría datos oficiales dentro de una semana

Horas más tarde, ya por la noche Cristina Castro, ratificó su cautela ante las versiones surgidas del equipo de investigadores. Aseguró que si bien aún no recibió el resultado del ADN que confirme que los restos hallados el 15 de agosto pasado pertenecen a su hijo, siente un “dolor en el pecho” que le dice que se trata de él.

DATOS COINCIDENTES

“Ese dolor en el pecho me dice que es Facu, me lo han confirmado algunos peritos, la estatura, la edad aproximada, coincide todo con Facundo”, dijo la madre del joven de 23 años desaparecido en declaraciones a Radio Bahía Blanca, tras lo cual aseguró que está “esperando solamente el ADN” para la confirmación oficial.

“Yo tengo la información que me va pasando nuestra perito de parte y desde el mismo minuto que a mi me dijeron la estatura, la edad, yo ya sabía desde el mismo momento que lo encontramos ahí en cangrejales que era Facu”, comentó la mujer.

Luego, sostuvo que “son muchos los indicios que nos llevan a decir que es Facundo. Yo lo espero vivo todos los días pero sé que no es así después de cuatro meses de esperar que mi hijo llegara a casa, me golpeara la puerta y me dijera acá estoy Bruja”, dijo Cristina, quien agregó que se está “preparando para cuando llegue el ADN”.

Castro permanecía esta noche en su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro realizando la cuarentena tras estar la semana pasada en Buenos Aires, donde se reunió con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Cristina aseguró que la jueza federal de Bahía Blanca le dio “la palabra” de que apenas tenga el resultado del ADN “liberará el cuerpo”.

“Espero dentro de pocos días poder estar dándole cristiana sepultura a mi hijo como se merece y descansar en paz, en su lugar, en su Luro, no en cualquier lado”, agregó.

A cuatro meses de la desaparición de Astudillo Castro, la investigación sigue dos vías paralelas para intentar esclarecer lo que pasó con el joven de 23 años: mientras los forenses iniciaron el proceso de identificación de los restos y la causa de muerte, investigadores judiciales avanzan en determinar si se trató de una desaparición forzada o de un accidente.

La lupa está puesta ahora en la ciudad de Córdoba, donde los médicos genetistas ya comenzaron con el proceso de clasificación de los restos óseos recibidos en un laboratorio exclusivo que posee el EAAF. Un experto en genética explicó que lo primero que se hace es un “lavado y cortado de la porción de hueso que se va a utilizar para extraer el ADN”, con el objetivo de “descontaminar totalmente el elemento y sacar cualquier ADN que pueda haber habido por contacto o por contaminación en el proceso de levantamiento del cuerpo”.

Después se procede a la comparación con el patrón genético que aportaron Cristina Castro y José Luis Astudillo, los padres biológicos de Facundo, para ver si hay “match” (coincidencia).

Para la querella, Facundo fue desaparecido entre Mayor Buratovich y Teniente Origone. El fiscal, en tanto, cree con mayor firmeza la otra línea investigativa, que apunta a un accidente cuando el joven caminaba sobre las vías, cerca de la ruta 3, para evitar los controles.