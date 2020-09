El dólar blue se mantuvo en $ 131 y el contado con liquidación cotiza a $ 127,04

La cotización del dólar para la venta al público cerró en $79,07 en promedio, con una suba marginal de tres centavos con respecto a la víspera.



En tanto, en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se negociaba con un incremento de 4,6%, a $127,04.



El denominado dólar MEP, por su parte, también operaba con un alza de 4,1%, en $ 123,07 por unidad.



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó siete centavos y finalizó la rueda en $ 74,84.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 102,80 por unidad.



En tanto, el denominado dólar informal o “blue” se mantuvo en $131.



En cuanto a la operatoria, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que se registró nuevamente una jornada con predominio en la demanda de divisas y en la que la autoridad monetaria debió abastecer al mercado ante la ausencia de oferta genuina.



El especialista estimó que en la rueda de hoy el Central tuvo un saldo negativo de US$ 80 millones.



“El tipo de cambio mayorista acumula hasta hoy 40 centavos de suba y todo indica que finalizará la semana con un ajuste superior al de la semana anterior”, detalló Quintana.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 236 millones y se registraron US$ 15 millones en el sector de futuros del MAE.