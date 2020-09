Detalles retrasan el anuncio, pero Godoy será del Pincha

Sin lugar a dudas que la postergación del inicio del campeonato para fin de este mes, y al mismo tiempo no saber si finalmente será en octubre, genera tranquilidad a la dirigencia que espera por resolver refuerzos. Estudiantes ya tiene tres caras nuevas adentro (Nicolás Pasquini, Leandro Díaz y Rolando Ortiz), pero busca contratar los otros dos nombres que le faltan para terminar de armar el equipo que quiere Leandro Desábato.

Esto es terminar de conformar una defensa con experiencia y para ello pensó en el zaguero central Cristian Lema y en el lateral derecho Leonardo Godoy. Por ambos fue, los buscó, hizo propuestas y ahora espera, sabiendo que puede ganarle a sus “rivales” que buscan también a Lema y Godoy.

Hoy, las cosas están planteadas así. Por Godoy ya hay un acuerdo con Talleres por un préstamo de 18 meses, también con el jugador por el contrato, pero lo que resta es que el defensor firme la extensión de su contrato con la “T”. Actualmente finaliza en junio de 2021 y se haría hasta 2022, pero por algún motivo esto no se hizo ni el martes ni ayer, como se esperaba.

Estudiantes espera que esto suceda en estas horas y que el lateral pueda estar viajando para nuestra ciudad el fin de semana, para por lo menos el lunes venidero arrancar a trabajar en el Country Club.

En cuanto a Lema, el defensor sigue esperando una definición y aguarda en su Puerto Madryn natal. Estudiantes le hizo una oferta por un préstamo por 18 meses con cargo y opción a compra al Benfica de Portugal (dueño de su pase), pero en las últimas horas se han dedicado a seguir escuchando propuestas y no a definir el tema de una vez.

Es que por ejemplo Newell´s (donde Lema jugó en la última temporada) no se da por vencido. No quiere perderlo por nada del mundo, y volvió a realizar una nueva oferta que los portugueses están analizando. En el Pincha todos los días buscan avanzar un poco más, saben que no pueden regalar ni un centímetro por que hay clubes del exterior también interesados.

En definitiva, los dos refuerzos aún son posibles, Godoy un poco más cerca, aunque lo de Lema todavía no está caído. El Chavo Desábato los quiere y por ahora no parece haber “Plan B” en ninguno de los dos puestos. Hay optimismo en que se podría llegar a buen puerto con las dos tratativas.

Por ahora, Lema espera una definición del tema en su casa de Puerto Madryn