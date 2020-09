Informe tripero: espera y no desespera para salir a buscar el refuerzo que le falta

Gimnasia espera y no desespera a la hora de salir a buscar el refuerzo que le falta. Sea un jugador en la ofensiva, un segunda punta o un media punta, o un extremo derecho, el Lobo busca en el mercado una variante porque ya se cayó la opción del Pulga Rodríguez. Es que el delantero de Santa Fe quedó descartado por el propio Gabriel Pellegrino quien confirmó que ya no está en los planes.

Así es que con mucha calma buscará al jugador que le falta. Primero porque no sobra el dinero. Segundo porque Maradona tiene el plantel medianamente armado y la dirigencia no quiere caer en la equivocación por apresuramientos. Tercero, que no se sabe cuándo volverá el fútbol de Primera División.

Es por eso que Gimnasia busca delantero pero con mucha calma. No será de área porque en esa posición tiene a Contín y a Barrios, más dos buenos proyectos detrás con Cocinano y Mammini.

Por otro lado, se confirmó el acuerdo con el plantel profesional para saldar la deuda. El mismo será con una quita del 25%. Cabe destacar que el Club venía pagando sueldos con tope de 300 mil pesos, por lo que se generó una deuda, que finalmente se pagará en las próximas jornadas para que el plantel quede al día al 31 de julio.