Berni dijo que durante la protesta policial había efectivos drogados y negó que le hayan pedido la renuncia

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que no renunció ni le pidieron que lo hiciera durante la protesta policial de la semana pasada y cuestionó a los organismos de derechos humanos: "Son puro bla bla".

En declaraciones a la prensa, Berni afirmó que la protesta que efectivos de la Policía bonaerense llevaron adelante en reclamo de una mejora salarial, entre otros puntos, era algo que "se sabía" a raíz que "el malestar en la fuerza estaba latente" y hasta lo habían expresado públicamente a través de las redes sociales, tal como informó este diario el domingo 6.

"No hace falta ser un especialista para saber lo que iba a pasar", dijo Berni, quien en ese contexto apuntó contra la gestión de María Eugenia Vidal por no haber cumplido con la promesa de equipar a la fuerza y de llevar los sueldos a lo que perciben los uniformados de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. "Era puro marketing", indicó.

Sobre la presencia de algunos efectivos protestando en la puerta de la Residencia de Olivos, Berni dijo que era una situación que estaba controlada y que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad. "No tuvimos que llamar ni siquiera a la Gendarmería, no tuvimos que pedir la intervención porque estaba todo controlado", sostuvo, y hasta reconoció que estaba al tanto que un grupo se dirigía hacia ese lugar.

Con relación a la forma en que se resolvió la protesta, dijo que "con la Infantería se solucionaba todo más rápido", pero que prefirió no hacerlo "para no contar muertos". "Había gente armada, bajo efectos de drogas, alcohol y con gente infiltrada, podía terminar en cualquier cosa", indicó.

Tras afirmar que no se apresuró en defender a la Policía bonaerense en el caso Facundo Astudillo Castro, diciendo que la Justicia no imputó a ningún efectivo, le dedicó un párrafo aparte a los organismos de derechos humanos. Dijo que en el inicio de su gestión los invitó a formar parte de Asuntos Internos de la fuerza, pero se opusieron. "No están acostumbrados a trabajar a las 7hs. de la mañana", lanzó.

"Los funcionarios que trabajan en Derechos Humanos tienen los sueldos más altos y no aportan nada, son puro bla bla", siguió, y también le apuntó a la figura de Horacio Verbitsky, relacionado con los organismos de derechos humanos, quien había dicho que el ministro "tiene un problema psicológico", al tiempo que lo cuestionó por la "frivolidad" con la que habitualmente se maneja al decir que "no podés estar todos los días en la tele y enterarte a la vez de lo que pasa en las comisarías. El tiene que ir a los lugares donde está la policía".

"A Verbitsky ni siquiera lo leo porque me aburre mucho. Hacer un planteo de ese sentido es faltarme el respeto. A mí no me importa, porque viene de un sector al que no pertenezco. Es faltarle el respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires", respondió Berni, quien además sembró dudas sobre el periodista: "El tiene que aclarar muchas cosas, sobre pauta oficial, en algún momento lo vamos a aclarar".

También fue crítico de la Policía local al decir que en muchos casos los uniformados estaban faltos de instrucción y que se los había reclutado casi como si estuvieran repartiendo planes sociales.