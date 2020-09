Escándalo en Luján por la clausura del parque zoológico

Un escándalo de proporciones, que incluyó incidentes, corridas, pedradas y cruces entre trabajadores, manifestantes, ambientalistas y funcionarios nacionales, se vivió ayer en Luján, cuando el Gobierno nacional clausuró por irregularidades el predio del Zoológico privado de 15 hectáreas que allí funcionaba, ubicado en el kilómetro 58 del Acceso Oeste.

Por la mañana, la cartera ambiental, junto con la Municipalidad de Luján y la Policía Ecológica bonaerense, fiscalizó el establecimiento y clausuró jaulas de leones, tigres, elefantes y guacamayos, por, entre otras denuncias, permitir el contacto de los visitantes con los animales, lo que está prohibido por la legislación provincial que regula en la materia.

Durante el operativo, los trabajadores se enfrentaron con proteccionistas cuando lanzaron piedras a una camioneta de un ex empleado del zoológico, confundiéndola con el vehículo de un ambientalista, mientras señalaban que “hay 120 familias” que dependen de este zoológico privado y tienen miedo de quedarse sin trabajo, acusando que “las autoridades mienten” y que la clausura es “una cuestión política”.

A todo esto, en la entrada del Zoo se concentraba un grupo de proteccionistas y hubo empujones, piedras e insultos con los empleados, dando lugar a un nivel de tensión que escaló hasta que intervino la Policía.

Un hombre, que se presentó como el hermano del dueño y trabaja desde hace 25 años en el zoo, aseguró que hay “difamación sobre el estado de los animales”, y según informó, “todas las jaulas tienen las dimensiones autorizadas por Fauna”.

Uno de los ambientalistas sería ex empleado del lugar y familiar de dos personas que aún trabajan en el zoológico, y sus ex compañeros le destruyeron la camioneta cuando intentaba irse del lugar, acusándolo de difundir imágenes en un perfil de Facebook que dejan mal parado al parque. Por el contrario, los trabajadores remarcaron que el estado de los animales “es bueno” y que se los cuida “con cariño, amor y alimento”, aunque resaltaron que no se los puede comparar con ejemplares salvajes.

“Los animales de acá no los podemos comparar con lo que es un animal salvaje en su hábitat natural porque son ejemplares nacidos y criados en cautiverio. Los papás de ellos, sus abuelos, son muchísimas generaciones criadas acá. Es un animal que jamás podría vivir en su naturaleza”, resaltó uno de los empleados del lugar, quien destacó que dentro del predio “hay 300 animales” y que se gasta un millón de pesos por mes para alimentar a la fauna y pagar a los empleados.

Mientras tanto, se espera que la Justicia investigue las denuncias que realizaron organizaciones y vecinos sobre desapariciones y maltratos de la fauna.

Sobre esto, desde el ministerio de Ambiente de la Nación se expresó que “la práctica de exhibir y encerrar animales es una aberración de otra época. Vamos a transformar estos espacios en lugares de bienestar y preservación de la fauna silvestre”.

Según señaló el funcionario, se le había pedido a los propietarios del predio “un plan de reconversión y un inventario con todos los marcajes y dispositivos satelitales para identificar a los animales, ya que hay serias inconsistencias en lo que han declarado del plantel faunístico”.