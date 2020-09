Kicillof evalúa una salida de la cuarentena si se mantiene la “meseta” de casos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analiza poner fin a la cuarentena estricta y avanzar hacia una etapa de mayor flexibilidad, donde el eje estaría puesto en el distanciamiento preventivo. La posibilidad que analiza el mandatario provincial obedece al amesetamiento de casos en el área metropolitana, en sintonía con lo que ya viene percibiendo su par de la capital federal, Horacio Rodríguez Larreta, a lo que se suma el desgaste del aislamiento obligatorio que a la postre no pudo frenar el crecimiento de casos.

En los últimos días quien dio señales sobre un salto a una "nueva normalidad" fue el ministro de Salud, Danil Gollán, al expresar que "nuestro Gobernador decía los otros días que probablemente pasemos de una etapa de lo que se llama cuarentena a una etapa de ciertas restricciones”. A su vez, en tono cauteloso, Gollán advirtió que “hay que tener cuidado ya que si se abre mucho la circulación pueden volver a crecer los contagios”.

Si bien por ahora el gobernador analiza cómo seguirá el aislamiento después del 20 de septiembre cuando finalice el plazo establecido por el presidente Alberto Fernández, no descarta que en las próximas semanas, se estima unos 20 días, se dé por hecho en la región del AMBA la salida del aislamiento para pasar a otra de distanciamiento y mayor flexibilidad que permitirá el desarrollo de más actividades.

Según pudo saber este medio por destacadas fuentes, "esta semana puede haber algunas aperturas puntuales pero seguiremos en ASPO". Teniendo en cuenta que hay una meseta de casos en el área metropolitana y que el sistema de salud ha dado respuesta y se mantiene estable más allá de la amenaza que significó el avance del virus, señalaron que "en el caso de consolidarse la tendencia que venimos observando, se puede apuntar en las próximas semanas a desandar el camino con mayores flexibilizaciones".

Hace dos semanas, durante la presentación de un plan de reactivación productiva para la Provincia, el gobernador había dicho que “puede ser que pasemos de medidas de aislamientos, hasta que termine de vencer la ciencia este virus, a protocolos”

"No es algo que hay que sufrir. Es un aprendizaje para poder trabajar, vivir y recobrar cosas que hemos perdido mientras el virus todavía no se fue”, reflexionó en ese momento como señal para avanzar en el corto plazo frente al desgaste de la cuarentena como medida preventiva y de que hay que aprender a convivir con el virus. “La pandemia terminará pero no sabemos cuándo”, expresó oportunamente Kicillof.