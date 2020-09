Explotó el dueño de una peluquería por los desbordes cloacales: "La pandemia, la economía y ahora esto, es imposible"

Vecinos de la zona de 14 e/ 63 y 64 mostraron su fastidio y hartazgo por los desbordes cloacales que vienen haciéndose sucesivos en el barrio.

“Estamos hartos de los desbordes cloacales en calle 14 e/ 63 y 64”, dijo Maxi, quien trabaja en una peluquería de la zona.

“Siempre tuvimos este problema, hace 14 años que vivimos acá pero no pasaba tan seguido. Vinieron de ABSA hace 2 meses y no duró nada, porque parece que con solo destapar no alcanza”, remarcó el frentista y lamentó que este problema se sume a la crisis del “coronavirus y a la económica”.

“De repente viene toda el agua y se me desborda todo, no se puede trabajar así. Tras la pandemia que estuvimos cerrados un montón de tiempo porque la gente no viene, porque no tiene plata, porque le tiene miedo al virus, y encima tenés que estar sacando agua sucia todo el tiempo”, remarcó indignado.

“Es un desastre todo, ABSA te dice que van a venir y que es prioridad, pero así no se puede”, subrayó el comerciante.

En tanto, sostuvo que pagó para que destapen pero “dura un día”.