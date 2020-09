Médico coraje en La Plata: estaba fuera de turno e hizo una videollamada para que cinco hijos despidiesen a su madre con COVID

A veces los superhéroes no usan capa ni tienen poderes. A veces, simplemente, son personas de carne y hueso. En este caso, llevaba puesto un guardapolvo celeste y un nombre grabado en el bolsillo delantero derecho. Era el doctor Valentín Vidal, residente al que la pandemia retuvo en el lugar y que trabaja en el área COVID del hospital de Gonnet, donde la semana pasada se quedó después de turno para que los hijos pudiesen despedirse de su mamá que estaba a punto de fallecer.

"Estamos muy agradecidos con el Dr. Vidal, a quien conocimos en el hospital y nunca más volvimos a ver. Mi mamá se murió, pero la actitud de este hombre vale la pena resaltar en medio de tantas cosas que están sucediendo". El que habla es Martín Morel, el hijo de Norma López de Morel, una vecina platense de 78 años que el lunes falleció en La Plata producto de un severo cuadro respiratorio que se agravó al contagiarse coronavirus.

"Este muchacho fue una persona recontra humana. Sabiendo que mamá se estaba muriendo aceptó quedarse después de hora, y eso que venía de hacer una guardia toda la noche, para que los hijos pudiésemos tener una charla con ella, que estaba muy mal, porque además del coronavirus tenía un Párkinson avanzado", relató, emocionado, su hijo Martín que aseguró que ese momento quedará grabado en los cinco hermanos para toda la vida.

La mujer, que desde hacía un año y media era no vidente, desmejoró su cuadro y entonces todos sabían que el final estaba cerca. Como al ser portadora de COVID nadie podía verla, le pidieron al médico que la estaba tratando si no les hacía el favor de llevar el teléfono hasta su habitación especial para que pudiesen despedirla. No lo pensó mucho y les dijo que contaran con él.

La videollamada fue gracias a Vidal y participaron sólo sus hijos, que se reunieron en la puerta, sobre la Guardia. Ellos Martín, Sergio y Maximiliano, los varones y Adriana y Silvia, las mujeres, estuvieron unos 10 minutos diciéndole todo lo que la amaban.

"Se tenía que ir al mediodía pero me esperó hasta las 13 y aguantó que estuviésemos los cinco para ponerle el teléfono. Le hablamos y nos despedimos. Fue muy triste pero reconfortante a la vez porque pudimos hacerlo, cuando no todos tienen esa posibilidad", siguió el hombre.

Norma entró en terapia el viernes de la semana pasada y este lunes a la madrugada falleció. Esta vez no fue el Dr. Vidal el encargado de dar la noticia sino otro. La familia quiso hablar con él para agradecerle el gesto, pero como no lo encontró publicó la foto en las redes sociales y dicha imagen se viralizó.

"Mi mamá hace dos semanas sufrió un broncoespasmo y fue trasladada a una clínica de PAMI que mejor no voy a decir cuál es porque vamos a tomar medidas. La cuidaron muy mal y le dieron el alta una semana después; me la juego que ahí se contagió coronavirus", denunció su hijo en diálogo con EL DIA. "Al día siguiente la internaron en el hospital de Gonnet, donde hicieron todo lo que pudieron pero ya era demasiado tarde".