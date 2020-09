Otra vez problemas con la energía en Abasto: "Apenas tenemos un hilito de luz"

"Son meses durísimo slos que venimos atravesando", afirman en un amplio sector de Abasto. Es que desde que comenzaron las bajas temperaturas, antes de la llegada del invierno, en la localidad sufren permanentes inconvenientes con el servicio de electricidad que alteran la rutina de las familias y que se suma a las angustias causadas por la pandemia.

Según apuntan, los problemas van desde peligrosos y prolongados vaivenes de tensión hasta cortes de luz que pueden extenderse por varias horas. Desde anoche, afirmaron, vienen padeciendo una importante baja de la tensión eléctrica al punto tal que ni siquiera podían cargar energía en los celulares.

El problema, como viene ocurriendo, afectaba a las adyacencias de 208 y 521 y se prolongaba también por otros sectores aledaños, según describieron esta mañana, cuando ya acumulaban más de 12 horas con inconvenientes. Tereza Gomes, una damnificada, afirmó que anoche "intentamos comunicarnos con Edelap, avanzamos con los pasos que da el contestador automático, pero no hubo caso, no nos tomó el reclamo, por lo que seguimos con un hilito de luz".

"Todos nuestros operadores están ocupados", expresó Mariela, otra usuaria afectada y preocupada porque temía perder los alimentos y lácteos que guardaba en la heladera.

"Lo peor es que tenemos que trabajar desde nuestros hogares. También tenemos que estudiar, anoche no pude realizar la tarea para la facultad porque no podía encender la computadiora", contó Agustina desde la zona de 522 y 209.

Los usuarios de Abasto recordaron que los cortes y vaivenes de tensión se sucedieron desde antes de la llegada del invierno, pasando "momentos difíciles, padeciendo el frío por no poder usar los artefactos de calefacción y por no poder cumplir con las obligaciones ya que no se puede usar las computadoras".