El virus no da tregua y advierten por el desgaste entre el personal de salud

El planteo no puede ser más alarmante, y viene del lado de quienes dan pelea al coronavirus en el frente mismo de la batalla: los médicos. A más de cinco meses de declarada la pandemia en el país, al arrastre de todo ese tiempo de lucha cotidiana se le suman un aumento imparable en el número de contagios y la creciente escasez de recursos humanos, sobre todo en el área donde se libra el combate más intenso, el de las terapias intensivas.

Frente a una crisis sanitaria considerada a esta altura como una de las peores registradas en la historia argentina, los profesionales de la salud, que aseguran que el sector llegó a un punto muy alto de estrés y cansancio, coinciden en la necesidad de que la población aporte su cuota de colaboración y cumpla con las medidas de prevención establecidas a partir de la irrupción del virus.

La jefa de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Martín de La Plata, Elisa Estenssoro, señaló un panorama por demás preocupante. “Lo que ocurre es que hay muy pocos intensivistas y todos están trabajando, existe el pluriempleo, trabajan en muchos lados, en dos o tres lugares, entonces nos cuesta llenar las guardias”.

Además, justamente, es el personal de salud el de mayor exposición al riesgo de contraer COVID-19. Y por eso, al hecho de que se dispone de menos profesionales que los necesarios se le agrega que muchos de ellos se enferman, y con síntomas o sin síntomas, quien se infecte debe aislarse durante catorce días.

Estenssoro explicó, en ese sentido, que “a veces los médicos intensivistas tienen que estar en aislamiento por algún contacto; por ahí no se enferman, pero no pueden venir, y eso impacta en nuestro plantel profesional”.

Los cuidados en la atención de terapia intensiva, indicó la profesional, implican un sobreesfuerzo importante. “Cuando hay que mover a un paciente o realizar un procedimiento se necesitan dos o tres médicos o dos o tres profesionales de enfermería porque, por caso, se requieren cuatro personas para realizar el delicadísimo proceso de dar vuelta a un paciente que está con asistencia respiratoria mecánica”.

Para Estenssoro, “la mejor forma de cuidar al personal de salud sería que la sociedad cumpliera con las normas de prevención que han sido tan ampliamente difundida, como el uso correcto del barbijo, porque hay gente que se lo pone y deja la nariz afuera; mantener la distancia social; usar alcohol en gel; no estar en grupo y no efectuar aglomeraciones”.

El Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde el domingo último falleció, como consecuencia del coronavirus, el enfermero Antonio Gil Yovera, lo que conmocionó al establecimiento, también enfrenta una situación muy complicada. Eduardo Pucci, director del centro pediátrico, aseguró que “estamos peleándola cotidianamente y a pesar de los equipos de protección el hecho del contacto directo con el virus sumado al cansancio y la multiplicidad de trabajos lleva a que pueda haber algún descuido o algún error”.

El médico también hizo un llamado a la comunidad y precisó que “venimos trabajando denodadamente y necesitamos que la gente se cuide para cuidarnos, no necesitamos aplausos, no somos héroes, somos trabajadores de la salud y que la población colabore no con aplausos sino no saliendo a la calle, quedándose en casa y disminuyendo el riesgo de contagio”.

En ese mismo marco, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Rosa Reina, afirmó que los médicos intensivistas están “sobrecargados” y advirtió que “no se está tomando en cuenta que el personal de salud está agotado”.

El cuadro de situación que señaló la médica es dramático. “La mayoría de las terapias intensivas están (con una ocupación) por arriba del 80 por ciento, y en los últimas 15 o 20 días se fueron agregando provincias y ciudades como Mar del Plata, con enfermos que requieren cuidados críticos”, aseveró y lo graficó con números: “hace un mes estábamos hablando de 4 ó 5 lugares que estaban mal; ahora estamos hablando de 20 provincias” –ver aparte-.

LA DURA CARTA DE MEDICINA

Una carta de duro contenido hizo pública la facultad de Medicina de la UNLP en las redes sociales. “Sentimos que los médicos, enfermeros, kinesiólogos y todos los integrantes del equipo de salud están perdiendo la batalla contra la pandemia”, encaró señalando la unidad académica en un texto que tituló “A la sociedad argentina” y en el que se expresa la inquietud que genera el avance del coronavirus.

Los profesores de la Medicina que elaboraron la carta abierta destacaron que “nuestra mayor angustia es el recurso humano; la situación en la que se encuentra el personal sanitario que, a diferencia de las camas y los respiradores, no puede multiplicarse. Los intensivistas, en particular, que ya eran pocos antes de la pandemia, hoy se hallan al límite de sus fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos física y anímicamente por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes”.

Por último, se instó a la sociedad a que reflexione en cuanto a los cuidados que debe practicar. “El personal sanitario y el sistema de salud están al borde del colapso y debemos insistir en explicar a la población, que el aislamiento ha salvado decenas de miles de vidas en nuestro país y en el mundo. Los trabajadores de la salud no podemos derrotar solos a la pandemia. Necesitamos la ayuda del conjunto de toda la sociedad”.

