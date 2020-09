Garro y Saintout se sacaron chispas en Twitter

El intendente Julio Garro y la diputada provincial del Frente de Todos Florencia Saintout protagonizaron ayer otro cruce tuitero, cuando el jefe comunal cuestionó un artículo de opinión que la legisladora por La Plata publicó en la edición de ayer de EL DIA, sobre las políticas que deben implementarse para abordar las tomas de tierras. En su cuenta de la red social del pajarito, Garro publicó una captura de pantalla del artículo con un duro comentario hacia su competidora en las últimas elecciones: “¿Consensuar una salida conjunta con los usurpadores es tu propuesta?”, le preguntó con ironía. Y agregó: “Un acto ilegal que, según censamos, el 95% (de quienes participa) no es de La Plata”.

¿“Consensuar una salida conjunta” con los usurpadores? ¿Esa es tu propuesta @fsaintout? Un acto ilegal que, según censamos, el 95% no son de La Plata. En una zona baja expuesta a inundaciones. No vamos a arriesgar a perder vidas como pasó en 2013 ¿Eso hay que hacer? Sarasa no eh! pic.twitter.com/nA2NvMQP1K