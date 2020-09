Sony anunció cuándo saldrá a la venta la Play Station 5 en la Argentina

Los gamers argentinos deberán esperar hasta el 4 de diciembre para tener en sus manos la Play Station 5, fecha en la que la empresa Sony anunció su lanzamiento para nuestro país. Aún no confirmaron cuándo comenzará la pre venta.

La Versión Digital de la PS5 (solo se podrán jugar videojuegos digitales) costará 75.999 pesos en la Argentina, mientras que la Versión Física (se podrá utilizar tantos videojuegos digitales como físicos) tendrá un valor de 99.999 pesos. El valor de los nuevos joysticks Dual Sense, en tanto, será de 9.299 pesos cada uno.

Entre los juegos exclusivos que Sony mostró para su próxima consola estarán Final Fantasy XVI; Marvel´s Spider-Man: Miles Morales; Howart's Legacy (inspirado en el universo de Harry Potter); Call of Duty BlackOps Cold War; Resident Evil Village VIII (2021); Deathloop (2021); Devyl MayCry 5 (Capcom); OddWorld Soulstorm; y Five Nights at Fredies; entre otros.

Además, aquellos usuarios que se suscriban a PlayStation Plus (exclusiva de PS5) tendrán la posibilidad de descargar gratis buena parte de los mejores juegos de PlayStation 4 remasterizados para Play 5. Algunos de esos títulos serán Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.