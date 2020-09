El inesperado elogio de Miguel Pichetto a Axel Kicillof: "Trabaja con honestidad"

Miguel Ángel Pichetto, auditor y excandidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, lanzó hoy un inesperado elogio hacia Axel Kicillof al afirmar que "trabaja con honestidad".

En declaraciones a Radio Rivadavia, indicó sobre el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires: "A pesar de que no no soy de su simpatía, ni él tampoco me resulta simpático, trabaja con honestidad".

Por otro lado consideró que el levantamiento de la Policìa Bonaerense de semanas atrás "fue un error", aunque añadió también que "hubo un aliento de los intendentes a llevarlo adelante". Además, pronosticó que "la cosa aún no terminó" y aseguró: "La cosa viene mal, vienen de una revuelta policial donde quisieron debilitarlo fuertemente a Kicillof".

En tanto, y en relación al ajuste que hizo la Provincia con el número de muertos por coronavirus (el viernes sumó 3.583), indicó que "tienen que explicarlo".